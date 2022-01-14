Bakan Koca uyardı: Hastaneye yatanlarda artış gözleniyor
Bakan Koca, omicronun bulaşma hızının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözlendiğini, endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerektiğini bildirdi.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle, vaka sayısının en yüksek olduğu İstanbul'u sağlık hizmeti açısından değerlendirdiklerini kaydetti.
Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor. Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."
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İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul'un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik. pic.twitter.com/qFXbkA3JxMDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 14, 2022
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