Vaka sayıları 67 bine geriledi
Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 56 bin 256 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,93, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,20 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 138 milyon 826 bin 560 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Bilindiği gibi, Turkovac'ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac'ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac'ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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