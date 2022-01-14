Ömrünün 67 yılını çömlekçiliğe adayan Salim ustaya, 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülü

Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde yaşayan 3 çocuk, 9 torun sahibi Salim Yaşar, babasının 1946 yılında kurduğu atölyede başlayıp öğrendiği çömlekçilik mesleğini 67 yıldır sürdürüyor. Atölyesinde, çömlekçiliği öğrenmek isteyenlere eğitim veren Yaşar, her yıl çeşitli fuarlarda da yer alıyor. Çamurdan yaptığı ürünlerin yerini artık plastik ürünlerin aldığını ve çömlekçilik mesleğinde çırak yetişmediğini belirten Yaşar, bundan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Mesleğe, 13 yaşında babasının atölyesinde başladığını anlatan Yaşar, "15 yıl Almanya'da çömlekçilik yaptım. 1992 yılında Vietnam'a gittim. 5 yıl boyunca Vietnam'da da bu işin öğretmenliğini yaptım. 1998 yılında tekrar köyüme döndüm ve çömlekçilik mesleğime halen burada devam ediyorum. 1970'li yıllarda turşu küpü, su küpü yapıyorduk. Bunlarla beraber su testisi, ibrik yapıyorduk. 1980'lerde saksı yaptık. 1984 yılında ülkemize plastik girdi, bizim mesleğimizde bir gerileme oldu. 2000 yılında bu köyde 80 tane atölye vardı. Her evin avlusunda, bahçesinde atölye vardı. Şu anda 30 tane çalışan atölye var. Bunun 12-13 tanesi halen elle üretim yapıyor, diğerleri kalıp ve presle üretim yapıyor" dedi.

'ÇÖMLEKÇİLİK SAYESİNDE AZ GÖÇ VERİYORUZ'

Pazaryeri ilçesinde birçok kişinin bu işle uğraştığını, bu nedenle köylerinin çok az göç verdiğini ifade eden Yaşar, "Katıldığım fuarlarda kurs veriyorum, eğitimler için okullara gidiyorum ama çırak yetişmiyor desem yeri var. Bu meslek sosyal güvencesi olmayan bir meslek. Şimdi gençler, 'Bir fabrikaya gireyim de en azından sigortam yatar' diye düşünüyor. Bu imkan bunda da var, istersen burada da yaparsın bunu. Buradan çok göç verdik. Pazaryeri ilçesinin 24 köyünde en az göç veren bizim köyümüzdür. O da neden? Bu mesleğin oluşundan. Burası esnaf bir köydür. Özellikle hafta sonlarında İzmit'ten, İstanbul'dan, Eskişehir'den ziyaretçilerimiz gelir" dedi.

ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Salim Yaşar, 80 yıllık ömrünün 67 yılını verdiği çömlek ustalığında devlet sanatçısı olurken, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri' arasında yer aldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Yaşar, ödülünü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Yaşar, "Cumhurbaşkanımız karar vermişler, bize bu ödülü verdi. Sayın Cumhurbaşkanına, bu ödülü kendi adıma, Kınık köyündeki çömlekçiler adına aldığımı söyledim. Tabi kendisi de memnun oldu. Çok mutlu ve gururluyum. Özellikle köyüm adına çok gururluyum. Ankara'ya gideceğim için 1 hafta uyumadım. İnanın Cumhurbaşkanımızın karşısında ilk 30 saniye çok heyecanlandım ama kendisinin o güler yüzü ve samimi havasıyla tüm heyecanım gitti ve çok rahatladım. Bu, 67 yılın verdiği bir ödüldür. Pek çok ödül aldım ama bunun ayrı bir yeri var" ifadelerini kullandı.