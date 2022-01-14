Kastamonu'da kamu kurumlarının bulunduğu binadaki yangın söndürüldü
Kastamonu'da bazı kamu kurumlarının yer aldığı binadaki yangın kontrol altına alındı.
Hepkebirler Mahallesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, yan tarafta bulunan, Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu Şube Müdürlüğü, Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünce ortaklaşa kullanılan binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Kastamonu, Daday ve Devrekani Belediyeleri itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Özel İdare ekipleri yangına müdahale etti.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin alevlerin çevredeki diğer binalara sıçramaması için verdiği yoğun çaba sonucu yangın söndürüldü.
Vali Avni Çakır ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
Çakır, gazetecilere, kamu kurumlarının olduğu binanın çatı katında yangın meydana geldiğini söyledi.
Yangına ildeki itfaiye araçları ile seri şekilde müdahale edildiğini belirterek, "Hizmet binamızın çatı katı maalesef tamamen yandı. Allah'a şükür ki yan binalara sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Bu binamızın hemen yanında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binamız vardı. Yangın ona sirayet etmedi." dedi.
Görgü tanıklarına göre yangının yan taraftaki bir binadan çıktığını dile getiren Çakır, "Yan taraftaki tek katlı binanın odunluğunda başlayan yangın kısa sürede hizmet binamızın çatı katına sıçradı. Sıçramasıyla hızla büyüdü. Yangın şu an itibarıyla kontrol altına alındı, arkadaşlarımız soğutma ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı söz konusu değil." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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