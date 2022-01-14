Naksan Plastik ihalesinde en iyi teklif 1,48 milyar liraya yükseldi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Naksan Plastik'in satış ihalesi sonrası gerçekleştirilen pazarlıklar sonucu en yüksek teklif, KDV dahil 1 milyar 476 milyon 180 bin liraya çıktı.
TMSF'den yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen denetim şirketi tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerden sonra Naksan Plastik için muhammen bedelin 1 milyar 179 milyon TL olarak belirlendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, 4 Ocak'ta üç yatırımcının katıldığı ihalede verilen en yüksek teklif olan 1 milyar 245 milyon TL'nin (+KDV) yeterli görülmediği ve ihaleye pazarlıkla devam edilmesi kararının alındığı anımsatıldı.
TMSF Fon Kurulunun aldığı karar sonrası bugün pazarlığın gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TMSF binasında yapılan pazarlıklar sonucunda Naksan Plastik ihalesinde teklif tutarı, KDV dahil 1 milyar 476 milyon 180 bin TL'ye çıktı. İhale sonucu, satış komisyonu tarafından TMSF Fon Kuruluna sunulacak. Fon Kurulunca uygun bulunması halinde, Rekabet Kurumu gibi ihale ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izin ve onaylar alınacak."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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