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15 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları

15 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 00:02
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15 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık edecek, Çankaya Belediyesinin düzenleyeceği Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülleri Töreni'ne katılacak.

- Ödül törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de iştirak edecek.

(Ankara/11.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunacak.

(Karabük/11.00-18.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Rize/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile buluşacak.

(İstanbul/14.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.30)

GÜNCEL

KAPAT [X]

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasına Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Adana/13.30/Sivas/İstanbul/16.00/Antalya/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta mücadelesi Altaş Denizlispor-Manisa FK, İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçlarıyla sürecek.

(Denizli/13.30/İstanbul/16.00/Kocaeli/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonunun ikinci yarısı, Kırmızı Grup'ta 20. haftanın iki maçıyla; TFF 3. Lig'de ikinci yarı, 1. Grup'ta 18'inci, 2. Grup'ta 20'nci hafta maçlarıyla başlayacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta başlayacak; Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ, Darüşşafaka-Galatasaray Nef, Frutti Extra Bursaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00/Bursa/20.15)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta başlayacak; Galatasaray-BOTAŞ, Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol ve Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/Kayseri/16.00/16.30)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/17.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftası başlayacak; Allpower Akü Cizre Belediyespor-Halkbank, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma-Yeni Kızıltepespor ve Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor maçları yapılacak.

(Şırnak/13.00/Afyonkarahisar/14.00/İzmir/15.00/Tokat/15.30)

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