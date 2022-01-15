15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Osman Nuri ERDEM atanmıştır.
Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Esra GÜLER atanmıştır.
Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nebi ÇELİK atanmıştır.
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet AYDIN atanmıştır.
Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çağatay Emrah ÖNGÜT atanmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Mehmet KONCA atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
iş Müfettişi Recep GÜNER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevinden alındı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zeki KARAOGLU atanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erdinç HATİNOGLU atanmıştır.
14 Ocak 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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