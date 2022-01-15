Omicronlu bir kişi 44 kişiye bulaştırdı

Hızlı bulaşan Omicron varyantı etkisiyle vaka sayıları 77 bini aştı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Omicronlu 1 kişinin katıldığı etkinlikte 44 kişiyi enfekte ettiğini söyledi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Uzmanı Şener, Omicron varyantının çok hızlı çoğalma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

KALICI BAĞIŞIKLIK YOK

Şener, "Bir yakınımın düzenlediği etkinliğe omicronlu bir kişi de katılmış. Tek bir kişiden yayılan virüs 44 kişiyi enfekte etti" dedi. Şener, "Çin'in Vuhan eyaletinde ilk ortaya çıkan orijinal suş ile delta-delta plus varyantı 3 kat bulaştırıcıydı. Omicron ise delta-delta plus varyantından 3 kat daha fazla bulaşıyor. Logaritmik bir artış oluyor" ifadelerini kullandı.



Kovid-19 geçirmiş olmanın 'kalıcı' bağışıklık sağlamadığına vurgu yapan Prof. Şener, "Bu hastalıkta doğal bağışıklık diye bir kavram yok. Vatandaşları buradan uyarmak istiyorum, bazı profesörümsüler bunu öne sürse de böyle bir şey mümkün değil. Hastalığı geçirdikten sonra aşılanmadığınız sürece, eğer antikor yanıtınız belli bir değerin üzerinde değilse, yeniden enfekte olma durumunuz çok yüksek. Virüsle enfekte olup atlatanlarda 3 ay gibi bir süre sonra antikor yanıtı sıfıra yakın oluyor. Hele de Omicron gibi aşıyla oluşan antikordan kaçma potansiyeline sahip, yani aşıyla oluşan antikoru yanıltabilen, kendini saklayabilen bir varyantla karşı karşıyaysanız 6 ay içinde değil 3- 5 kere de enfekte olursunuz." şeklinde konuştu.

BİR GÜNDE 15 YATIŞ

Toplumsal engellemelerden önce bireysel tedbirlerin artırılması gerektiğine işaret eden Şener, "Bu varyantla birlikte hepimiz salgının gerçek yüzünü göreceğiz. Bu bir çoğumuzun hoşuna gitmiyor ama rakamlar daha üst sınıra çıkacak. Çıktıkça da hastaneye başvurular artacak. Yoğun bakımlara gidişlerde de artışlar olabilir. Omicronun yayılımı bastığı yeri yakıp geçecek. Şu an bir günde 15 hastanın yatışını yapmış biri olarak söylüyorum. Herkes kendi önlemini almalı" dedi.



Salgın henüz bitmedi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Omicron' dalgasının yükselme konumundayız. Önümüzdeki günlerde daha da aracak. Oysa bazıları salgın bitmiş gibi davranıyorlar. Sanki her şey normale dönmüş gibi ama hiç öyle değil. Umarım bu yaşadığımız, son dalga olur." dedi. Çoğu hastanın evde istirahat ederek hastalığı ayakta atlattığını belirten Özlü, ağır semptomlar gösteren kişilerin de olduğunu aktardı. Özlü, "Ciddi ağrılar olabiliyor. Kas, sırt, göğüs, boğaz ve baş ağrısı yaşanıyor. Sıkıntılı bir dönem, 5-6 gün, 1 hafta sürüyor. Hayattan 1 hafta çalıyor. Tabi bazıları da bu kadar rahat atlatamıyor. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış olan kişilerde ağır seyredebilir, yoğun bakım desteği gerekebiliyor" diye konuştu.