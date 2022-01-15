136 milyar TL 'korumalı kur'da

Dolardaki spekülasyona son veren kur korumalı TL hesabına ilgi gün geçtikçe artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021 tarihinde duyurduğu ve saatler içerisinde doları 18,45 liradan 10,33 lira seviyesine düşüren kur korumalı TL mevduatı hesabında biriken para miktarı 136 milyar lirayı aştı. Yeni Şafak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı bilgiye göre dün akşam itibariyle kur korumalı TL mevduatı hesaplarında biriken paranın toplam miktarı 136 milyar 450 milyon lirayı buldu. Günde ortalama 10 milyar liralık kaynağın bağlandığı hesabın büyüklüğünün önümüzdeki hafta sonuna kadar 150 milyar liraya yaklaşması bekleniyor.



YÜZDE 15'İ DÖVİZ HESAPLARINDAN

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL mevduatı hesaplarına günde ortalama 10 milyar liranın geldiğini söyledi. Nebati, kur korumalı TL mevduatına gelen paranın yaklaşık yüzde 15'inin döviz tevdiat hesaplarından geldiğini açıkladı. Vatandaştan büyük ilgi gören bu adımın iki önemli fonksiyonu icra ettiğine dikkat çeken Nebati, bunlardan birincisinin TL'den dövize gidecek olanları engellemek olduğunu belirtti. Nebati, "TL'den gidecekler artı, dövizden buraya gelenler var, bu çok önemli ve iyi bir para" diye konuştu.



BENZER YENİ ENSTRÜMANLAR GELECEK

Benzer yeni enstrümanların da zamanla devreye alınacağını anlatan Nebati, "Bunlar özümsendikten sonra oraya da farklı kanalları geliştirmemiz lazım. Bir enstrümanı tam bitirmeden ikincisiyle ilgili açıklama yaptığınız zaman bir kararsızlık olabiliyor" diye konuştu. Sisteme giren paraların tekrar dövize dönüşmemesi ya da gereksiz harcanmaması için bir dizi önlem alınacağını söyleyen Bakan Nebati, "Üretim odaklı, proje odaklı destek vereceğiz. Şimdi Kredi Garanti Fonu (KGF)'yi getiriyoruz mesela. Çalışıyoruz, fazla bir süresi yok. Bitiririz bu ay" dedi.

SEÇİME TEK HANELİ ENFLASYONLA GİDERİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Ocak ayında pik noktaya ulaşmasını, buna karşın dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının bazdan çıkmasıyla sene sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini söyledi. Nebati, "Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında" şeklinde konuştu.



Türkiye oturup izlemez

Kamu bankalarının dolar kuru 14'e yaklaştığı zamanlarda satış yaptıkları iddiasına karşı Bakan Nebati, "Biz şu anda izliyoruz" dedi. Türkiye'nin olumsuz gelişmeler karşısında izleyici kalmayacağını belirten Nebati, "Sen git bak bakalım Londra'da hükümet oturuyor mu, Washington'da, Berlin'de, Moskova'da ne yaptıklarını zannediyorlar? Hiç bir şey yapma izle. Eee. İstedikleri gibi dövsünler, istedikleri gibi seninle oyun oynasınlar, ben serbest piyasayım... Yok öyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti askeri alanlarda ihtiyaç duyulduğu zaman nasıl adımlar atıyorsa, ekonomisinin de kendisiyle ilgili atılacak adımlarda her türlü enstrümanı kullanma hakkı ve yetkisi vardır" dedi.