Dört milyon haneye doğal gaz yardımı: En düşük 450 en yüksek 1.150
İhtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği, kömürün yanı sıra doğal gaz için de verilecek. 4 milyon haneye ısı haritasına göre doğal gaz desteği sağlanacağını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ödemeleri Mart ayında yapacağız. Hane başına yıllık 450 lira ile bin 150 lira arası destek sağlayacağız. Ödemeler PTTKart'a yatacak" dedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 4 milyon haneye yıllık 450 lira ile bin 150 lira arasında doğal gaz desteği sağlanacağını, bunun ısı haritasına göre belirleneceğini bildirdi. Bir grup gazeteciye konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞVURULAR ŞUBATTA
Isınma desteği ile ilgili sona doğru yaklaştıklarını belirten Yanık, "Isınma
desteği almaya hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyordu.
Bunun bir kısmı da doğal gaz olarak ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Bunu
sağlayabileceğimizi fark ettik. Enerji Bakanlığı ile çalışmalara başladık. Şubat
ayının ikinci yarısında başvuruları alacağız, Mart ayının ikinci yarısında da
destek ödemelerini yapacağız" dedi. Sosyal yardım başvurularının tamamını e-Devlet
üzerinden yapmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Yanık, "E-Devlet kullanmayan,
kaydı olmayan vatandaşlarımız sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile
kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat ettiklerinde gerekli
yönlendirmeleri yapılıyor" diye konuştu.
ÖDEMELER PTT KART'LA
Doğal gaz ödemeleri hak sahipliği alan kişinin destek ödemesinin PTT kartına yatıracaklarını anlatan Bakan Yanık, şu bilgileri verdi: "Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini yapmış olacak. Rakamlar da hemen hemen netleşti. Isı haritasına göre hane başına ödeme yapacağız. Erzurum'daki bir ısınma ihtiyacıyla Ege'deki bir ısınma ihtiyacı aynı değil. Bu yüzden tamamen teknik, bilimsel ısı harita çalışıldı. Yılın kış dönemine denk gelen yılın 6 ayına dönük bir haritalama yapıldı."
DEVLETE YILLIK MALİYETİ 3 MİLYAR TL
Bölgesine göre hane başına yıllık 450 lira ile bin 150 lira arası destek sağlayacaklarını
belirten Yanık, şu bilgileri verdi: "Ödemeleri mart ve ekim aylarında yapıyoruz.
Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla bir destek vermeyi
istiyoruz. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz."
NAFAKADA KADIN MAĞDURİYETİNE KAPI ARALAMAYIZ
Nafaka konusunda bakanlığın bilgisinin çok dışında birtakım yorumlar ve tahminler konuşulduğunu anlatan Bakan Derya Yanık, "Bakanlık olarak kendi çalışma alanlarımıza giren konularla alakalı her türlü çalışmayı ve görüşmeyi yaparız ama nafaka konusuyla alakalı verilmiş bir karar yok. Yapılmış nihai bir değerlendirme yok. Ne ailenin zarar görmesi ne kadınların edindikleri müktesep hakları kaybedecekleri bir yeni düzenlemeye kapı aralamayız" diye konuştu.
Kadın kooperatiflerine portal
Kadın kooperatifleriyle ilgili bilgi veren Yanık, "Bu konuyla ilgili bakanlığımız finans sağlayan değil, organizasyonu yapan taraf. Kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi için Ticaret Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı ile bir araya geldik. Ev eksenliği yaptığı ürünü pazarlayacak bir mekanizma isteniyor. Online satış sitesi çalışması yapıyoruz. Bir site kuracağız ve kadınların hizmetine sunacağız. Nasıl kullanacaklarını, doğrudan doğruya kendi ürünlerini nasıl gireceklerini, marka yaratma bilgilerini vereceğiz. Sonrasında tescilden teknik kısma kadar bütün bilgileri kadınlarımıza temin etmiş oluyoruz. 2021'de yoğunluk kazanan çalışmalarımızda 400'ün üzerinde yeni kooperatif kuruldu. Kadın kooperatiflerindeki ürünlerin satışı için portal kurulacak" diye konuştu.
Yasemin AsanMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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