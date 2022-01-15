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Nafaka problemi üç adımda bitecek

Hakimler, boşanma davalarının çekişmeli geçmesini engelleyecek, nafakayı belirli bir sürede sınırlı tutacak. Devlet, eşinden ayrılan kadını yoksulluğa terk etmeyecek.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 15 Ocak 2022 07:55
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Nafaka problemi üç adımda bitecek

Nafaka, boşanan erkeklerin yıllardır kanayan yarası... Uzun süredir hükümetin gündeminde olan bu konu, salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yine masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri Bakanları ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve bazı AK Parti kurmayları kendi çözüm tavsiyelerini sundu. Bu tavsiyelerin arasından üç başlık öne çıktı; hakimlerin, nafaka talebini değerlendirirken daha fazla takdir yetkisi kullanması, boşanma sürecinin çekişmeli geçmesinin engellenmesi, kadının boşandıktan sonra yoksulluktan kurtarılması için bazı mekanizmaların devreye alınması gerektiği belirtildi.

TOPLU TAZMİNAT TAVSİYESİ

AK Partili kaynaklar, mevcut yasada bir sıkıntı olmadığını vurgulayarak "Kanun, 'nafaka süreli talep edilir' diyor. Ancak hakimlerin iş yükü çok fazla olduğu için uygulama noktasında bir sıkıntı var. Bazı hakimler ise takdir yetkisini kullanıp tarafları anlaştırıyor, boşanırken toplu tazminat ödenmesine hükmediyor. Yani makul bir süre veya toplu tazminat ile bu iş halledilebilir" dedi. Belli süreli nafaka konusunda ortak bir görüşe varıldığını belirten kaynaklar "Boşandıktan sonra kadının yoksulluktan kurtulması gerekiyor. Yeni bir hayat kurarken devlet desteği olmalı. Bu dönemde kadına iş bulunmalı" değerlendirmesinde bulundu.

NAFAKALARIN %66'SI ÖDENMİYOR

Bunların yanı sıra boşanma davalarının çekişmeli geçmesinin engellenmesi için 'ara buluculuk' önerisi gündeme geldi. Tarafların nafaka, velayet ve mal paylaşımı konusunda anlaşmasını sağlayacak bir ara buluculuk mekanizmasının olması gerektiği aktarıldı. Bu sayede, boşanma davalarının daha kısa bir süre içerisinde çözülebileceği ifade edildi.

Öte yandan, toplantıda, boşanma davaları ve nafaka ödemeleriyle ilgili istatistikler de paylaşıldı. Buna göre Türkiye'deki nafakaların yüzde 66'sı ödenmiyor. Boşanma davalarının yüzde 49'u anlaşmalı şekilde sonuçlanırken yüzde 48,5'i 'çekişmeli' geçiyor. Evlilik sürelerine bakıldığında boşanma oranları, ilk bir yılda yüzde 2,6, 1 ila 5 yıl yüzde 33,4, 6 ila 10 yıl yüzde 20,6, 11-15 yıl arasında ise yüzde 15,8.

EBRU KARATOSUN

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