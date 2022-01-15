Bilim Kurulu üyesinden rahatlatan açıklama: Omicron çok bulaşacak çabuk gidecek
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Omicron'un 'süper bulaştırıcı' olduğunu belirterek "Bu varyant o kadar çabuk bulaşıyor ki, bazı iş yerlerinde herkesin testi pozitif çıkacak" dedi.
Omicron varyantının kuluçka ve bulaştırıcılık seviyesinin kısa süreceğini ancak bu kısa dönemde bütün ülkeyi tehdit altına alacağını söyleyen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çam Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit "Bazı iş yerlerinde herkesin testi pozitif çıkacak" dedi.
SÜPER BULAŞTIRICI
Güney Afrika'dan dünyaya yayılan Omicron varyantının hayatımızı kısa süreliğine ama ciddi anlamda etkileyeceğini ön gördüklerini belirten Prof. Dr. Yiyit "Omicron'un kuluçka süresi, virüsün önceki dönemlerine göre daha kısa olacak. Bulaştırıcılığı güçlü olsa da bu durum çok uzun bir zamana yayılmayacak. Ama 'süper bulaştırıcı' bir varyant olduğu için bazı iş yerlerinde herkesin Covid-19 olduğunu göreceğiz. Bilim Kurulunun asıl gündemi, salgını hayattan izole olmadan yenmek. Mevcut planımız aşıyı tüm ülkeye yaymak" diye konuştu.
HASTANE YATIŞLARI ARTACAK
Omicron varyantının, Delta varyantından çok daha hızlı bulaştığını hatırlatan Prof. Dr. Yiyit "Omicron toplumsal bağışıklık anlamında belki elimizi güçlendirecek. Çoğumuz hafif atlatacak ama bu salgından ciddi etkilenecekler olma ihtimali yüksek görünüyor. Maalesef artan vakalar sebebiyle yakın zaman içinde hastaneye yatışların artmaya başlaması bekleniyor. Aşıları tam yaptırmamız gerekiyor. Ülkemiz çok başarılı bir aşı sistemi sundu. Lütfen bunu değerlendirelim. Sağlık sistemini, kendimizi, ülkenin ekonomisini korumanın tek yolu aşıdan geçiyor" ifadelerini kullandı.
GEBELER RİSK ALTINDA!
Omicron varyantının en çok gençler arasında yayıldığını biliyoruz. Benzer şekilde Delta varyantında olduğu gibi hamilelerin de yine en çok etkilenen grupta olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Nurettin Yiyit "Özellikle gebeliğin son haftalarında olanlar kendilerini yoğun koruma altına almalı. Gebelerin aşı olmasında en ufak bir risk bulunmuyor. Asıl aşısız olmak gebeler için çok daha büyük bir risk" uyarısında bulundu.
HATIRLATMA DOZU ÖNEMLİ
Aşı takvimine mutlak surette uyulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yiyit "Bu dönemde kaç doz aşı olduğumuz değil hatırlatma dozlarının yapılması çok önemli. Son aşısının üzerinden 3 ay geçen herkes hatırlatma dozunu olmalı. Hatırlatma dozları farklı türde aşılarla yapılabilir" dedi.
TURKOVAC ELİMİZİ GÜÇLENDİRDİ
Türkiye'nin Covid-19'la ilgili savaşta sistem olarak diğer ülkelere göre ileri seviyede olduğunu belirten Yiğit, "Fiziksel imkanlarımızın oldukça iyi olduğu ortada. Şehir hastaneleri ve pandemi hastaneleri elimizi daha da güçlendirdi. Düzenli olarak artan sayıdaki sağlık çalışanımız diğer bir gücümüz oldu. Dijital sağlık alt yapımız organizasyon gücümüzün alt yapısını oluşturdu. Pandemi yönetiminde son dönemde aşı temin etme başarımız her şeyin önüne geçti. Kendi aşımızı üretmek ayrı bir gücümüz oldu" dedi.
MURAD TAMERMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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