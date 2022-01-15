Sabah Yazarından Anıtkabir komutanının görevden alınmasına tepki: Ne var bunda!
Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Melih Altınok bugünkü yazısında Bülent Ersoy'un anıtkabir ziyaretinde şemsiye tutan komutan hakkında alınan idari kararlara tepki gösterdi.
Altınok'un yazısının ilgili bölümü:
Bülent Ersoy geçenlerde Anıtkabir'e gitmiş. Günlerdir sanatçının ziyareti esnasında çekilen bir fotoğraf üzerinden kıyametler kopartılıyor.
Neymiş... Bir yüzbaşı, tekerlekli sandalyedeki Ersoy'a yağmurlu havada şemsiye tutmuş.
Son yıllarda sıkça şahit olduğumuz gibi, sosyal medyadaki kuru gürültüyü çok ciddiye alan Milli Savunma Bakanlığı da biçmiş geçmiş!
Şemsiyeyi açan Takım Komutanı subay ve Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert görevlerinden alınmışlar.
Hatta basında yer alan iddialara göre Albay Sert'in Hakkari Yüksekova'ya tayini çıkartılmış.
Söyler misiniz, nedir bu kadar büyütülen?
Bülent Ersoy "Benim kimseden bir talebim olmadı, haberim bile yok" diyor.
Yüzbaşının yaptığı da kibarlık, incelik, artık ne derseniz deyin, şık bir hareket...
Türk subayının, yağmurlu havada tekerlekli sandalyedeki bir kadına, ülkede "diva" diye anılan bir sanatçıya jest yapması, ordumuzu niye küçük düşürsün ki?
Dünyanın her yerinde böyle işler alkışlanır.
Neyse...
Askerlerimiz canlarını sıkmasınlar...
Her gün sosyal medyada kinini kusacak bir kurban arayan kötücüllüğe bulaşmamak için sessiz kalsalar da aklını, mantığını muhafaza eden çoğunluk yanlarında.
Centilmen takım subayımızın ismine ulaşamadım. Ben de kendisini canı gönülden tebrik ediyorum.
Emrindeki askerlerin, Anıtkabir'e gelen ziyaretçilere böylesine özen göstermelerini sağlayan Albay Sert'i de...
İçlerini ferah tutsunlar, yanlış hesap Bağdat'tan döner.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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