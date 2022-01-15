Sivas'ta kar nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ın Zara ve İmranlı ilçelerinde kar nedeniyle 52 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 09:25
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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