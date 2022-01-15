Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 09:45
Adliyeye sevk edilen zanlılar A.H, F.H, H.A, A.A. ve Z.H, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe salıverildi.
Suriye uyruklu 5 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Polis, 12 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ şüphelilerini yakalamaya yönelik operasyon düzenlemiş, bazı zanlıları gözaltına almıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak