Bakan Akar: Hesabı soruldu, 44 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar: (Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan "cezalandırma operasyonları"nda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Akar, AA muhabirinin, Akçakale hudut hattındaki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin sorusunu yanıtladı.
Teröristlerin hain EYP'li saldırısında 3 kahraman Mehmetçik'in şehit olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:
"Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz."
Şehitlere bir kez daha rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz Türk milletine başsağlığı dileklerini ileten Akar, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.
Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan cezalandırma operasyonlarının gece-gündüz aralıksız devam ettiği, hedeflerin hassasiyetle belirlendiği operasyonda öldürülen teröristlerin büyük bölümünün komandoların sağladığı sıcak temas sonucunda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı "cezalandırma operasyonları"nın detayları ortaya çıktı.
Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 asker şehit oldu. Söz konusu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı bölgesinde belirlenen terör hedeflerine yönelik cezalandırma operasyonları başlatıldı.
Hassas şekilde belirlenen hedefler İHA'lar tarafından anbean takip edildi. Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla hedefler ateş altına alınırken, bölgede komandolar tarafından da yoğun operasyonlar gerçekleştirildi.
Sivil halkı "kalkan olarak kullanmayı" amaçlayan bazı teröristlere müdahale için en doğru zamanı bekleyen komandolar, birçok yerde teröristlerle sıcak temas sağladı.
Gece-gündüz aralıksız devam eden cezalandırma operasyonunda öldürülen teröristlerin büyük bölümünün sağlanan sıcak temas sonucu komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu operasyonlara ilişkin, "Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak