Biberlerin çöpten toplandığı görüntüler tepki çekmişti. O tantunici konuştu
Kadıköy'de bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibinin çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanları azarladığı ve çöpleri karıştırıp biberleri tek tek toplattığı görüldü. Görüntülerde yer alan tantunicinin sahibi olayla ilgili açıklama yaptı. Rıza Şimşek ise suçlamaları kabul etmeyerek yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı ve görüntüleri sızdıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
İşletme sahibi Rıza Şimşek ise suçlamaları kabul etmeyerek yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı ve görüntüleri sızdıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Şimşek, "Yakın zamanda asılsız videolar basın organlarında ve çeşitli sosyal medyada olumsuz bir şekilde firmamızı lekeleyecek videolar yayınlandı. Bunların asla aslı astarı yoktur. Günde binlerce tantuni satıyoruz. Ayda binlerce ton et tüketiyoruz. İşimizi gücümüzü bırakıp çöpten biber toplayıp şu pandemi hassasiyetinde böyle bir şey yapabilir miyiz. Mantık eriyor mu? en gülüp geçiyorum sadece." dedi.
"BU VİDEO PERSONELLERİMİZE EĞİTİM AMAÇLI SÜREKLİ WHATSAPP GRUPLARIMIZDAN ATILAN VİDEOLARDIR"
Suçlamaları kabul etmeyen Şimşek, "Bu video personellerimize eğitim amaçlı sürekli Whatsapp gruplarımızdan atılan videolardır. Bunları yakın zamanda yüz kızartıcı bir suçtan dolayı işten ayrılan personelimizin düzenlediği bir şeydir diye düşünüyoruz. Zaten avukatımız, yöneticilerimiz burada. Yasal süreci başlattık. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Firmamız mekanlarımız sürekli denetleniyor. Tarım gıdadan geliyorlar, sürekli denetliyorlar. Böyle bir şeyin olması imkansız." diye konuştu.
Bütün şubelerinin mutfak dahil, kamerayla izlendiğini söyleyen Rıza Şimşek, "Kamera kayıtlarımız var. Yetkililer gelsin, kamera kayıtlarımızı incelesin. Bizim vicdanımız rahat. Müşterilerimize kesinlikle böyle bir şey yapamayız. Şu anda yurt dışı şube çalışmalarımız var. Uluslararası ve ulusal kriterlerde tam not almış bir firmayız. İzmir'in ve İstanbul'un en gözde yerlerinde mekanlarımız var. Binlerce tantuni satıyoruz. Müşterilerimiz bu kadar tantuniyi severken, bu kadar şubeleşme nasıl olabilir. " dedi.
"PERSONELİME NASİHAT AMAÇLI PAYLAŞIYORUZ."
Konuşmasına devam eden Şimşek, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak 20 yıl deniz kuvvetlerinde görevimi ifa ettim. Ben bu süreçte askerlerime her zaman şunu söyledim. İsraf, hijyen ve temizlik konusunda sürekli nasihatlarda bulundum. Bunu da Whatsapp grubunda personelime nasihat amaçlı paylaşıyoruz, bunda ne var. Ama bu videolar gerçek dışıdır. Bizi lekelemek isteyen içimizdeki bazı işi bırakan insanlar bunu nasıl yaptılar anlamıyoruz. Tantuniyi ben çocuklarıma yediriyorum, kendim yiyorum. Müşteri kolonyalı mendille ağzını siliyor, dışarıda oturan müşterilerimiz pet bardaklarında sigara söndürüyor. Bunları çöpe atarken, çöpü karıştırıp buradan biber çıkarıp müşterimize sunmak mantık dışı bir şey." şeklinde konuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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