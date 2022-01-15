Metaverse internetin icadından sonraki en büyük değişim

81 il valiliğine yazı: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
81 il valiliğine yazı: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'
'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'
THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı
THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı
HDP'li Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı
HDP'li Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı
Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 3 zanlı yakalandı
Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 3 zanlı yakalandı
İran Cumhurbaşkanı'nın kızı: İran, İsrail'den daha fazla Müslüman öldürdü!
İran Cumhurbaşkanı'nın kızı: İran, İsrail'den daha fazla Müslüman öldürdü!
Milletvekilleri ilk defa kendi lehlerine de olan bir düzenlemeyi geciktirdi!
Milletvekilleri ilk defa kendi lehlerine de olan bir düzenlemeyi geciktirdi!
Bakan Akar: Hesabı soruldu, 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Hesabı soruldu, 44 terörist etkisiz hale getirildi
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
Memurun refah payı Meclis'e takıldı
Memurun refah payı Meclis'e takıldı
Hastanede görevli tekniker ile hemşirenin öldüren inatlaşması
Hastanede görevli tekniker ile hemşirenin öldüren inatlaşması
Nafaka problemi üç adımda bitecek
Nafaka problemi üç adımda bitecek
Dört milyon haneye doğal gaz yardımı: En düşük 450 en yüksek 1.150
Dört milyon haneye doğal gaz yardımı: En düşük 450 en yüksek 1.150
69'u muvazzaf 162 kişi FETÖ'den gözaltına alınmıştı, 60'ı tutuklandı
69'u muvazzaf 162 kişi FETÖ'den gözaltına alınmıştı, 60'ı tutuklandı
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
Müdürü tarafından mobbing uyguladığını ileri süren engelli, aracını ateşe verdi
Müdürü tarafından mobbing uyguladığını ileri süren engelli, aracını ateşe verdi
Seçime katılma yeterliliğine sahip partilerin isimleri belli oldu
Seçime katılma yeterliliğine sahip partilerin isimleri belli oldu
Bakanlıktan yeni karantina ve izolasyon uygulama rehberi
Bakanlıktan yeni karantina ve izolasyon uygulama rehberi
KİPTAŞ kurasında 'hile' tartışmasına yol açan yeni görüntü
KİPTAŞ kurasında 'hile' tartışmasına yol açan yeni görüntü
İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet üzerinden yeni hizmet
İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet üzerinden yeni hizmet
Vaka sayıları 67 bine geriledi
Vaka sayıları 67 bine geriledi
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
Kimsesizlere iş bulan imam 'İŞKUR' gibi çalışıyor
Kimsesizlere iş bulan imam 'İŞKUR' gibi çalışıyor
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
19 ile kar ve çığ uyarısı
19 ile kar ve çığ uyarısı
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Metaverse internetin icadından sonraki en büyük değişim

Yazılım şirketi Roof Stacks Inc Kurucu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Burak Soylu, metaversenin internetin icadında olduğu gibi büyük bir dönüşüm yapacağını belirterek, "Bu evrende alışveriş yapacaksınız, konsere-sinemaya gideceksiniz, müze gezeceksiniz, hatta iş kuracak gayrimenkul satın alacaksınız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 12:47
Yazdır
Metaverse internetin icadından sonraki en büyük değişim

Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada son dönemin en çok konuşulan teknolojisi metaverse ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şu an tüm dünya gibi Türkiye'nin de metaverseyi konuştuğunun altını çizen Soylu, "Metaverse, yani 'öte evren' kavramı, insanların hiçbir fiziksel çaba harcamaksızın, artırılmış sanal gerçeklik cihazları sayesinde, tamamen zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evreni tanımlıyor. Yani dijital ortamda geliştirilmiş bir evrenin fiziksel gerçeklikle buluştuğu, kolektif bir sanal dünya olarak düşünebilirsiniz. Bu evrende bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve 3D cihazlar aracılığıyla, insan bilincinin sanal bir fiziksel ortama dahil olması sağlanıyor. Fiziksel dünyadan bire bir olarak kopyalanan dijital bir ikiz evren hayal edin, işte o evrende oyun ve platformlar aracılığıyla kendi varlıklarınızı şekillendiriyorsunuz." diye konuştu.

Metaverse platformlarının günlük hayatta gerçekleştirilen her türlü aktiviteyi avatarlar ile gerçekleştirme imkanı sunduğuna değinen Soylu, "Dünyaca ünlü Efes antik kentini M.S. 5. yüzyıla zaman yolculuğu yaparak avatarla ziyaret edebilir, istersen Celsus kütüphanesinde başka bir kullanıcının düzenlediği klasik müzik dinletisine katılabilirsin. Roma hipodromunda at arabası yarısına katılarak gelir elde edebilirsin." açıklamasında bulundu.

Metaversenin tıpkı internetin icadında olduğu gibi büyük bir dönüşüm yapacağının altını çizen Soylu, zamanla kavramın zihinlerde daha net oturacağını belirtti. Soylu, metaversenin uzun bir zaman diliminde geliştirildiğini ve kimsenin tekelinde olmadığını vurgulayarak, sürecin her yeni teknolojik gelişme ile üzerine koyarak ilerleyeceğini söyledi.

Giyilebilir teknolojik araçlarla ilgili hali hazırda devam eden çalışmaların olduğunu anlatan Soylu, "Ancak bu sürecin çok ileri bir aşaması. Metaversenin insan yaşamına adapte olması için bu üstel teknoloji seviyesine ulaşılması şart değil. Şu anda bile hayatımıza girdi ve pek çok alanda deneyimlenmeye başladı. O nedenle ne sadece bugünün ne de sadece yarının teknolojisi. Şöyle diyebiliriz yarını bugünden şekillendiren zamansız bir teknoloji. RoofStacks yazılım şirketimizin geliştirdiği GoArt metaverse platformumuz da bu öngörüyle inşa edildi. Şu an kullandığımız AR ve VR teknolojileriyle bu evrene dahil olabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

- "Bu evrende alışveriş yapacaksınız, konsere gidecek ve gayrimenkul satın alacaksınız"

Soylu, metaverse ile bir devrin sona erip yeni bir devrin başladığını belirterek, bu dijital ikiz evrende, oyun ve platformlar aracılığıyla kişilerin kendi varlıklarını şekillendireceğini ve avatarlarla kendi hayat ve sosyal alanlarını oluşturabileceklerini vurguladı.

İnsanların artık fiziksel dünyada fiilen bulundukları yerleri, etkinlikleri ve olayları sanal evren içerisinde deneyimleyeceklerine dikkati çeken Soylu, "Sosyal hayatın ritüellerini belki de daha çok dijital bir evrende yapmayı tercih edecekler. Bu evrende alışveriş yapacaksınız, konsere sinemaya gideceksiniz, müze gezeceksiniz, hatta iş kuracak gayrimenkul satın alacaksınız. Ve tüm bunları sizin gibi diğer avatarlarla etkileşim ve network kurarak, yepyeni bir ekosistem içerisinde, yeni bir sosyal hayat düzeninde yapacaksınız. Evden çıkıp trafiğe girip saatler harcamaktansa, dış dünya etkenlerinden tamamen uzak bir şekilde, avatarların metaversede kafelerde buluşacağı bir dünya düşünebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

- Zamanda yolculuk yapılıyor

GoArt platformundan da söz eden Soylu, GoArt'ın dünyanın farklı noktalarından açılan zaman kapılarıyla kullanıcılarına geçmiş, şimdiki zaman ve geleceği eş zamanlı olarak deneyimleme imkanı sunan bir metaverse platformu olduğunu anlattı. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GoArt'ın 4 yıllık bir birikime sahip olduğunu belirterek, Bundan çok önce kendi kurgusal evrenini inşa etmiş ve artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı geliştirilmiş bir metaverse olarak da bir ilk olma özelliği taşıyor. Kullanıcıların avatarlarıyla dahil oldukları bu evrende, GoArt gezegenenin para birimi Goarc token ile dijital etkinlikler, NFT alım-satımı, sanal mağazacılık ve dijital gayrimenkul edinme deneyimini bir arada yaşıyorsunuz. GoArt'ı metaverse alanında özgün ve benzersiz kılan yönü ise; kullanıcılarına geçmiş, şimdi ve gelecek zaman boyutunda sunduğu dijital seyahat deneyimi ile insanlığın yüzyıllardır rüyası olan zamanda yolculuğu dijital evrende mümkün kılması. Mevcut metaverseler içinde zamanda yolculuk, zamanlar arası geçiş özelliği ile farklı bir avatar ve kullanıcı deneyimi sunuyor bu anlamda."

GoArt teknolojik ürünlerinin de dahil olduğu yazılım şirketi RoofStacks ile salgın döneminde yüzde 1200'lük büyüme oranı yakaladıklarının altını çizen Soylu, 2023 yılı sonuna kadar 5 milyar dolarlık ciro hedeflediklerini söyledi. Soylu, Türkiye ve ABD ofislerinde 450 kişilik bir kadro büyütmeye gideceklerini belirterek, şirketin ticari hacimlerini ise 25 katına çıkarmayı planladıklarını vurguladı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
Dünyanın dört bir yanındaki Teslalar'ı hackledi: Arabaları uzaktan kontrol etti
Dünyanın dört bir yanındaki Teslalar'ı hackledi: Arabaları uzaktan kontrol etti
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' yarın ABD'den uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' yarın ABD'den uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' ABD'den uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' ABD'den uzaya fırlatılacak
Ambargolar Türkiye'yi durduramadı! Teknolojimizi kendimiz ürettik
Ambargolar Türkiye'yi durduramadı! Teknolojimizi kendimiz ürettik
NASA canlı yayınladı: Son şeklini aldı
NASA canlı yayınladı: Son şeklini aldı

Bu Habere Tepkiniz

'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı

POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı

Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

2021-2022 akademik yılı bahar dönemi lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat

AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat

Anayasa Mahkemesi, (AYM) İzmir'de 2015'te açılan ve 6 yılda sonuçlanan 4 iş davasında "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiği gerekçesiyle 2 davada 17'şer, diğer 2 davada ise 12'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bursa itfaiyesi 19 bin olaya müdahale etti

Bursa itfaiyesi 19 bin olaya müdahale etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 2021 yılında il genelinde 9166?sı yangın, 9669?u arama kurtarma ve 329?u diğer itfaiye olayları olmak üzere toplam 19 bin 164 olaya müdahale etti.