Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 124 santimetre ile Palandöken'de kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 12:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 124, Hakkari'de 119, Ovacık'ta 110, Kartalkaya'da 98, Denizli'de 95, Erciyes'te 75, Davraz'da 72, Kartepe'de 70, Hesarek'te 64, Çambaşı'da 60, Ergan'da 58, Uludağ'da 56, Sarıkamış'ta 52, Ilgaz'da 49, Yıldız Dağı'nda 48, Konaklı'da 35, Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün ki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|15.1.2022
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-14
|-9
|Hakkari
|KY
|-10
|-6
|Ovacık
|KY
|-5
|-1
|Kartalkaya
|KY
|-11
|-7
|Denizli
|ÇB
|-9
|-1
|Erciyes
|KY
|-14
|-7
|Davraz
|AB
|-8
|-2
|Hesarek
|HKY
|-11
|-8
|Çambaşı
|KY
|-13
|-8
|Ergan
|KY
|-10
|-7
|Uludağ
|KY
|-11
|-6
|Sarıkamış
|KY
|-18
|-7
|Ilgaz
|KY
|-10
|-7
|Yıldız Dağı
|KY
|-11
|-6
|Konaklı
|KY
|-13
|-8
|Yalnızçam
|KY
|-19
|-6
(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, AB: Az bulutlu)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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