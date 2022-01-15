Akkuyu NGS'nin 'dev buhar jeneratörleri' inşaat sahasına ulaştırıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesi için Rusya'da üretilen 1800 tonluk 4 buhar jeneratörü inşaat sahasına ulaştırıldı.
Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 4 buhar jeneratörü, üretici firma Atommash AŞ'nin Rusya Volgodonsk'ta bulunan fabrikasından Tsimlyansk rezervuarı kıyısındaki limana kara yoluyla sevk edildi ve burada gemiye yüklendi.
Volgodonsk'tan yola çıkan gemi, önce Don Nehri üzerinden Azak Denizi'ne açıldı. Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'den geçerek yaklaşık 3 bin kilometre kateden gemi, toplam ağırlığı 1800 tonu geçen ekipmanı Akkuyu NGS inşaat sahasına ulaştırmayı başardı.
Jeneratörler, ağır paletli vinç yardımıyla kargo gemisinden indirilerek özel bir komisyon tarafından giriş kontrolünden geçirildi. Ekipman, bu kontrolün ardından kalite ve bütünlük denetiminin gerçekleştirileceği geçici depolama sahasına nakledildi.
- "Baraj gölündeki rıhtımda dip derinleştirme çalışması yapıldı"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS için büyük boyutlu ekipmanların naklinin genel olarak kara ve deniz yollarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Taşıyıcının birçok ayrıntıyı hesaba kattığını, rotayı titizlikle düşündüğünü ve yüklemenin her aşamasını kontrol ettiğini bildiren Butckikh, şunları kaydetti:
"Örneğin, buhar jeneratörlerinin yer aldığı bu partinin nakliyesi ve Tsimlyansk Baraj Gölü'ndeki rıhtımda geminin sorunsuz şekilde ilerleyebilmesi için ek olarak dip derinleştirme çalışmaları yapıldı. Bu arada, geçtiğimiz aylarda sahaya ulaşan birinci güç ünitesinin reaktör bölmesine ait buhar jeneratörlerinin kurulumu için hazırlıklar da tamamlanmak üzere. Onların kurulumu yapıldıktan sonra, kilit işlem olan birinci çevrimin ana ekipmanını birleştiren ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlerine başlayacağız."
- Buhar jeneratörleri hakkında
Açıklamada, buhar jeneratörleri ve çalışma prensipleriyle ilgili detaylı bilgi verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Buhar jeneratörleri, nükleer güç santralinin birinci çevriminin ana ekipmanları arasında bulunuyor. Birinci çevrim, bir nükleer reaktör, ana sirkülasyon pompaları, ana sirkülasyon boru hattı, basınç dengeleyici ve güvenlik sistemleri kompleksinden oluşuyor. Buhar jeneratörü, 'yatay olarak yerleştirilmiş boruların kimyasal yolla tuzdan arıtılmış bir su olan soğutucuya tümüyle daldırıldığı 355 ton ağırlığında bir ısı eşanjörü' olarak tanımlanıyor."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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