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Kur korumalı TL mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:- "Kur korumalı mevduat hesabı çok ciddi bir karşılık buldu. Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı. Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi"- "Mali politikalar ve atacağımız adımlarla önümüzdeki yıl, yani tam zamanında yapılacak seçimlere, tek haneli enflasyonla gireceğiz"- "Cari açık en düşük oranda ki bu yıl fazla vereceğiz. Bu bir rekordur. Artık Türkiye'nin önünde 'cari açık' gibi bir problem yok"- "KDV'de çalışmalarımız devam ediyor. Orada da rötuşları yapacağız. Sonra Cumhurbaşkanımız paylaşacaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 15:46
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Kur korumalı TL mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL mevduat hesabına ciddi ilgi olduğunu belirterek, "Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı. Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi." dedi.

Nebati, Milli İrade Platformu tarafından "Türkiye İçin Varız, Bir Aradayız" başlığıyla düzenlenen üye sivil toplum kuruluşları istişare toplantısında yaptığı konuşmada, son 2 yılda salgının etkisiyle ve enflasyon nedeniyle küresel ekonomide yaşanan sıkıntılardan bahsetti.

Küresel ekonomide geriye gidiş yaşanırken Türkiye'nin sapasağlam yoluna devam ettiğini, son 19 yıldaki performansıyla ekonomide büyük bir dönüşüm yaşadığını dile getiren Nebati, satın alma paritesine göre 2002'de 18. büyük ekonomisi olan ülkenin 2020'de 11. sıraya yükseldiğini anlattı.

Nebati, salgının ilk günlerinde yaşanan şoktan ve belirsizliklerden bahsederek, Türkiye'nin hızlı bir şekilde ekonomik kararları aldığını ve adımlarını attığını kaydederek, bu sayede dünya küçülürken Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü, bunun krizi fırsata çevirerek başarıldığını söyledi.

Ülke ekonomisi hakkındaki olumsuz söylemleri anımsatan Nebati, "Şimdi çift haneli bir büyümeyle 2021'i kapattık. Bu ne demek? Türkiye, yönetimi ve toplumuyla, çalışanı ve çalıştıranıyla önünü görebilen, geleceğe odaklı ve işlerini sapasağlam yapma gayretini ortaya koyan ender ülkelerden. Şimdi 2022'ye büyük umutlarla giriyoruz. Çünkü 20 Aralık akşamından sonra her şey eşit." diye konuştu.

Nebati, Türkiye'nin bundan sonra önünü görüp, attığı adımların sağlamlığıyla hareket edeceğini ve 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyeceğini anlattı.

- "Artık Türkiye'nin önünde 'cari açık' gibi bir problem yok"

Bakan Nebati, geçen yıl ihracatın 225 milyar doları geçtiğini belirterek, "Bu yıl da Allah'ın izniyle 250 milyar doları aşan bir ihracatla yılı kapatmış olacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kapasite kullanım oranından, üretim gücünden, ihracattaki başarısından bahseden Nebati, geçen yıl dış ticaret açığının yüzde 7,8 azaldığını bildirdi.

Nebati, Türkiye'nin, son dönemde önemli bir şeyi başardığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cari açık en düşük oranda, ki bu yıl fazla vereceğiz inşallah. Bu bir rekordur. Artık Türkiye'nin önünde cari açık gibi bir problem yok. Önünü gören, koşan, üreten, turizm gelirleriyle de işi toparlayabilen bir ülke. En önemlisi 2023 seçimlerine bir yıl kaldı. Bu seçimlere iki önemli şeyle gideceğiz. Birincisi doğal gazımız. Karadeniz'de çıkan doğal gazımızı hanelerle buluşturacağız. İkincisi TOGG'un ürettiği kendi aracımızla seçim kampanyası yapacağız. Böyle bir ülke."

- "Türkiye ekonomi modeli alışılmış ezberleri bozan bir model"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin ekonomi politikalarında önemli bir değişikliğe gittiğini, salgın sonrası oluşan konjonktürün ülke için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, nitelikli insan gücü, lojistik, coğrafi konum ve genç nüfus gibi alanlarda ülkenin sahip olduğu avantajlardan bahsetti.

Nebati, "Türkiye ekonomi modeli alışılmış ezberleri bozan bir model. Bunu sloganla yapmıyoruz. 2002'den bugüne kadar 19 yıllık bir iktidarın yapmış olduğu altyapı yatırımları, üst yapı yatırımları ve gerçekleştirmiş olduğu başarılı adımlarla taçlandırıyoruz. Türkiye ekonomi modeli yola çıkarken 19 yıllık bir birikim ve Cumhuriyet'in birikimini de katarak yoluna devam ediyor. 2023'e emin adımlarla gidiyor." diye konuştu.

KAPAT [X]

Türkiye'nin önemli bir dönemeci 20 Aralık akşamı aştığını, algı operasyonlarını geride bıraktığını, gerçekleri ortaya koyduğunu, gerçekliğin sosyal medyada olmadığını söyledi.

- "Türkiye daha öngörülebilir bir döneme girdi"

Bakan Nureddin Nebati, kendilerinin Türkiye'nin gücünün, iç dinamiklerinin, insanların nasıl harekete geçirileceğinin farkında olduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü milletin bizatihi kendisiyiz. Dışarıda değiliz ki. Sizin oluşturduğunuz algı operasyonlarının dünyası ile benim dünyam farklı. Ben, şahsımdan bahsetmiyorum. Ben derken, bizden bahsediyorum. Bizim dünyamız sermayeyi ayırmayan, ötekileştirmeyen bir dünya, bir ve beraber hareket eden bir dünya, kendi gücüne inanan bir dünya, kendi dışındaki güçlere saygı duyan onların önünde eğilmeyen bir dünya. Bu yüzden finansal istikrarı güçlendirecek adımlar attık."

Nebati, Türkiye'nin daha öngörülebilir bir döneme girdiğini kaydederek, enflasyonun sadece kendilerinin değil Avrupa ve ABD'nin de büyük sorunu haline geldiğini, taşımaların çok pahalı haline geldiğini, tedarik zincirlerinde problemler yaşandığını anlattı.

Türkiye'de enflasyondan etkilenen en önemli kesimin sabit gelirliler olduğunu dile getiren Nebati, onları korumak için yapılan çalışmalardan ve düzenlemelerden bahsetti.

- "2023'te tek haneli enflasyonu göreceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Mali politikalar ve atacağımız adımlarla önümüzdeki yıl, yani tam zamanında yapılacak seçimlere, tek haneli enflasyonla gireceğiz. Üzerimizde bir kambur var; Aralık ayı. Ocak ayında da bir miktar enflasyonla karşı karşıyayız. Ancak bundan sonrası ilk çeyrekten sonraki değişimi hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Bu enflasyon sıkıntısını sadece biz değil bütün dünya hep birlikte 2022'de yaşayacak ve bunun üstesinden gelen bizler olacağız." diye konuştu.

Birtakım tedbir paketlerinin açıklandığı 20 Aralık'ta uygulamaya konulan kur korumalı TL mevduat hesabını anımsatan Nebati, "Kur korumalı mevduat hesabı çok ciddi bir karşılık buldu. Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı. Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi." ifadelerini kullandı.

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki çalışmalardan bahseden Nebati, çalışmaların son noktasına geldiklerini söyledi.

Nebati, "KDV'de de çalışmalarımız devam ediyor. Orada da rötuşları yapacağız. Sonra Cumhurbaşkanımız paylaşacaktır. Savunma sanayisinde, enerjide, havacılıkta, ilaçta, tarımda, turizmde yatırımcıları davet ediyoruz. Hazırlıklı olun. Bu konularda size tahmin bile edemeyeceğiniz seviyelerde özel imkanlarımızla hizmet edeceğiz. Siz yeter ki yatırım yapmaya karar verin." şeklinde konuştu.

İthalatı azaltıcı her alanda yatırımcıların yanında olacaklarını vurgulayan Nebati, "Çok uygun ve uzun vadeli koşullarla yanınızdayız. 2023'te biz tek haneli bir enflasyon, doğal gazımız, TOGG ve diğer adımlarla birlikte Cumhurbaşkanımız bu ülkenin liderliğine devam edecek." ifadelerini kullandı.

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