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Prof. Dr. Kurugöl: PCR kararı felakete sürükler!

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına ve izolasyon süresinin yedi güne indirilmesine tepki gösterdi. Bu kararların hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını belirten Kurugöl, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ve uygulamalarının artık Covid'i yok saydığını gösterdiğini söyledi.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 15 Ocak 2022 15:45
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Prof. Dr. Kurugöl: PCR kararı felakete sürükler!

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre;

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına tepki gösterdi. Kurugöl, "Artık uçak, otobüs, tren gibi şehirlerarası toplu taşımacılıkta, sinema, tiyatro, konser etkinliklerinde, okullarda, bütün kamu kurumları ve özel işyerlerinde PCR testi uygulamasının kaldırılması çok tehlikeli bir karar. Bunun hiçbir bilimsel dayanağı yok" dedi.

"SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI FELAKETE SÜRÜKLER"

Karara anlam vermekte güçlük çektiğini belirten Kurugöl, "PCR testi sıkıntısı olduğu için böyle bir uygulamaya gidilmiş olabilir" diye konuştu. "Sizce toplumsal bağışıklık kazanılması amacı ile sürü bağışıklığı stratejisi mi uygulanıyor" sorumuza Kurugöl, "Sürü bağışıklığının amaçlandığını düşünmüyorum, çünkü bu yöntemin başarılı olmadığı dünyada birçok örnekte görüldü. İngiltere'yi hatırlayın, çok sayıda insan hayatını kaybetti, felakete sürüklendi" cevabını verdi.

"SAĞLIK BAKANI ARTIK COVİD'İ YOK SAYIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştiren Kurugöl, "Şimdiye kadar sayın bakan Covid yok demekle yok olmuyor şeklinde doğru bir demeç veriyordu. Ama bu son uygulama yönetimin Covid'i yok kabul ettiğini düşündürtmeye başladı" dedi. Kurugöl, "İnsanlara kapalı yerlere girmeyin, maske takın, aşı yaptırın derken, diğer yandan da test yaptırmaksızın kapalı ve toplu alanlara girebilirsiniz deniliyor. Bu yeni kararları duyan insanlar kaçınılmaz olarak eskisine göre daha az tedbir alacaklardır, daha az kurallara uyacaktır" ifadelerini kullandı.

BULAŞ ARTACAK, RAKAMLARA YANSIMAYACAK

PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının aşı yaptıran ve kurallara uyan kişilerin sağlığını daha çok tehlikeye atacağını belirten Kurugöl, "Son dönemde alınan kararların bulaşı ve vaka sayılarını artıracağı açıktır. Ancak bu rakamlara yansımayabilir, çünkü bundan sonra yeteri kadar test yapılmayacak. Zaten şu anda ilan edilenler de vaka sayısı değil, hasta sayısıdır. Zira sadece semptomlu hastadan örnek alınıyor" dedi.

"İZOLASYON SÜRESİNİN 7 GÜN OLMASI BÜYÜK YANLIŞ"

Hastalık geçirenlerin izolasyon süresinin test yapılmaksızın 7. günde biteceği kararını da eleştiren Kurugöl, "Kendimden örnek vereyim: 4 Ocak'ta pozitif oldum. 7 günün sonunda HES kodumda risksiz olduğum yazıldı. Otobüse binebilir, işe gidebilirdim. Ama hastalığı yaymama sorumluluğu taşıyan bir kişi olarak, hafif semptomda olmama ve HES'te risksiz görünmeme rağmen test yaptırdım ve 7. günde hala pozitif olduğumu gördüm. Soruyorum: Bu durumda olan bana çocuğunuzu muayeneye getirir misiniz" dedi.

HÜKÜMET YANLIŞTAN DÖNSÜN

Omicron varyantının hızla bulaştığını ve aşısızlarda ağır seyrettiğini vurgulayan Kurugöl, "Ocak sonu, şubat başında hastanelerde doluluk oranlarının tekrar arttığını görebiliriz. Vakaların bu kadar arttığı bir dönemde önlemleri kaldırmak doğru değil. Salgını kontrol etmek istiyorsak bu yanlış kararların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek bakanlığa yanlıştan dönme çağrısında bulundu.

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