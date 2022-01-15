Sağlık- Sen Genel Başkanı Durmuş'tan maaş açıklaması

Sağlık-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık-Sen'i karalama maksadıyla çeşitli medya organlarında ve sosyal medyada ortaya atılan iftiralara dair Genel Başkan Semih Durmuş tarafından yapılan açıklama, şu şekildedir:

"Bugün bazı sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde "Yargıtay Sağlık-Sen Kongresi'ni İptal Etti" başlığıyla, çamur atma ve karalama maksatlı bir habere yer verilmiştir.

Yargıtay'ın vermiş olduğu karar, iki yıl önce yapılan, Tüzük Tadili Kongresi'nin esasına ya da içeriğine ilişkin değildir.

Yargıtay kararı tamamen Kongre'nin çağrı usulüne ilişkindir.

Yargıtay, Kongre ilanını sendikamızın web sitesinde yayınlamak yerine, delegelere tek tek tebliğ yoluyla bildirilmesi yönünde bir görüşe yer vermiştir.

Hali hazırdaki genel uygulamalar dikkate alındığında Yargıtay'ın bu kararının tartışmaya açık olduğu aşikardır.

Ayrıca, Yargıtay'ın vermiş olduğu haksız karar, henüz hukuken de kesinlik kazanmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Bu süreçte haklı itirazlarımızı sonuna kadar kullanacağız.

Gerçek budur ve bunun dışındaki her türlü haber, yorum ve iddia kamuoyunu manipüle ederek sendikamıza kara çalma amacından başka bir anlam taşımamaktadır.

Yargıtay'ın vermiş olduğu haksız karar vesilesiyle, maaş iftirasının yeniden gündeme taşınmış olması da algı operasyonunu yürütenlerin kötü niyetini ortaya koymaktadır.

Amaçlarının, şahsımı ve sendikamızı itibarsızlaştırmak, sendikal mücadelemize gölge düşürmek olduğu açıktır.

İftiranın ilk ortaya atıldığı zamanda beyan etmiş olduğum gibi asla iddia edildiği gibi bir maaş almıyorum. İddia edildiği gibi Genel Başkan olarak ne şahsım ne genel başkan yardımcılarımız ne de şube başkanlarımız kamuoyuna lanse edildiği gibi bir ücreti kesinlikle almamaktadır.

Haber ve yorumların altına iliştirilen sözde maaş tablosu ise müfterilerin kendi kafalarına göre oluşturdukları, iftiralarına destek amaçlı çarpıtma ve uydurmalardan ibarettir.

Kısacası, maaş hususunda ortaya atılan rakam ve oranların gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Başvuracağım hukuki tespit ve tekzip yollarıyla da atılan iftiraları, müfterilerin yüzüne vuracağım.

Sonuç olarak, süfli emellerle, sendikamıza ve şahsıma iftira atanlardan, mahkemeler nezdinde elbette hesap sorulacaktır.

Saygılarımla."