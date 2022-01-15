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Erdoğan: Çanlar Bay Kemal için çalıyor

Aydın'da AK Parti İl Danışma Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya başladı. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 19:30
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Erdoğan: Çanlar Bay Kemal için çalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da AK Parti İl Danışma Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aydın bizi bugün Efelere yakışan bir muhabbetle bağrına bastı. Aydın'ın adeta coşkun akan ırmaklar gibi yollara, balkonlara taşan sevdasına yeniden şahit oldum. Bugün tüm Aydınlılara buradan teşekkür ediyorum. Bize teveccüh gösteren tüm Aydınlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

ADNAN MENDERES'İ ÖZLEMLE YAD EDİYORUZ

Aydın'ın bizim kalbimizde müstesna bir yeri var. Aydın merhum Adnan Menderes gibi vatan millet sevdalısı bir lideri Türk siyasetine kazandırmış bir kenttir. Bugün merhum başbakanımızı kendi memleketinde bir kez daha şükranla, özlemle yad ediyoruz. Toplantıdan sonra açılışını yapacağımız Adnan Menderes Müzesi ile onu yaşatacak bir eseri daha Aydın'a kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Rahmetli Menderes bu ülkeye meftun, çalışkan, ufuk ve dert sahibi bir insandı. Anadolu insanının yüzü tek parti döneminden sonra ilk kez onunla güldü. Türkiye hizmetle, eserle, yatırımla ilk kez onun döneminde tanıştı.

İmam hatip okulları ilk kez onun döneminde açıldı. Ezan-ı Muhammedi aslına uygun şekilde ilk kez onun döneminde okundu.

10 yıl süren başbakanlığı döneminde Menderes milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Şehit edilmesinin üzerinden 60 sene geçmesine rağmen milletimiz Menderes'i unutmamıştır. Bilhassa Yassıada mahkemeleriyle onu idama götürenleri asla unutmamıştır.

CHP BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ

Bu cinayetin failleri aradan geçen 60 seneye rağmen nefretle hatırlanıyor. Ey CHP bunun bedelini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceksiniz.

Güya Menderes Ardahan'ı ve Kars'ı Rusya'ya satmak istiyormuş. Celal Bayar'ın banka hesabında 103 milyon lira varmış. Fatih Rüştü Zorlu'nun Avrupa'da bindiği araba altın kaplamaymış. Demokrat Parti yüzlerce öğrenciyi öldürmüş, kıyma makinelerine atılmış. Hasan Polatkan'ın zimmetinde 4 milyon lira çıkmış. CHP bunlar gibi yüzlerce iftirayı, yüzlerce yalanı milletin üzerine boca ettiler.

Biliyorsunuz bunların düsturu mümkün olan en büyük yalanı söylemek ve bunu devam ettirmektir. Menderes'i yıpratmaya, milletin gözünde değersiz hale getirmek istemişlerdir.

CHP'NİN SİYASET ANLAYIŞI DEĞİŞMEDİ

Dünya değişti, Türkiye değişti, her şey değişti ama CHP'nin siyaset anlayışı değişmedi. Darbeye giden yolların taşlarını döşeyen CHP, bugün de milletimizi kutuplaştırmaya çalışıyor.

KAPAT [X]

15 Temmuz destanı ile birlikte Türkiye'de demokrasi dışı her yöntemin kapandığını göremiyorlar. Güya siyaset yapıyorlar ama Türk siyasetini okumaktan bile acizler. Bu milletin hassasiyetlerini göremeyecek kadar bu millete uzaklar.

ÇANLAR BAY KEMAL İÇİN ÇALMAYA BAŞLADI

Kaset kumpasıyla altlarına serilen sıcak koltuğu koruma peşindeler. Bunlar çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına avukatlık yapacak, koltuk değneği olacak kadar kontrolü kaybettiler. Çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya başladı. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar.

Muhalefetin çapsızlığı ve beceriksizliği ortadayken bizim yapmamız gereken hizmetlerimizi vatandaşlarımıza hakkıyla anlatmaktır. Hiçbir yalan hakikatler kadar ikna edici değildir. Azmin ve cesaretin önünde hiçbir engel duramaz.

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