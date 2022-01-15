Bursa'da kanlı tartışma

Karacabey ilçesi Bursa Caddesi üzerinde Okan T., henüz bilinmeyen bir nedenle Umut C.Y. ve İdris T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Okan T.'yi bacağından bıçakla yaralayan Umut C.Y., ardından da havaya kurusıkı tabancasıyla 5-6 el ateş etti.

Bu sırada iş yerinde bulunan Okan T.'nin yakını Yılmaz D., silah sesleri üzerine kapıya çıktığında Okan T.'nin kanlar içerisinde yerde yattığını görüşünce kendi silahıyla karşılık verdi. Olayda bacağına mermi isabet eden İdris T. yaralanırken, olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Yılmaz D.'nin karşı tarafın elindeki silahın gerçek olduğunu zannederek kendilerini savunma amaçlı ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. İHA