Tunceli'de Eren Kış-6 operasyonu kış şartlarına rağmen aralıksız sürüyor
Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu zorlu kış şartları altında devam ediyor.
Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu 1 metreyi aşkın karların arasında kararlılıkla devam ediyor.
MEHMETÇİK, ZORLU ŞARTLAR ALTINDA TERÖRİST AVINDA
Operasyonda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 60 personel ve 72 operasyonel tim görev alıyor.
"SEVDA VATAN OLUNCA, OPERASYONLAR DURMAKSIZIN DEVAM EDİYOR"
Tunceli Valiliğinin twitter adresinden yapılan açıklamada, '
'Sevda vatan olunca kahraman jandarmamız durmaksızın Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonlarına devam ediyor. İyi ki Varsın Eren''yazısı ile zorlu şartlar altında görevlerinin başlarında olan kahraman askerlerin fotoğrafı paylaşıldı.
ŞU ANA KADARKİ BİLANÇO
Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 14 ayrı Eren Kış Operasyonunda bugüne kadar sözde üst düzey teröristlerin de aralarında yer aldığı 20 terörist etkisiz hale getirildi, 339 mağara, sığınak ve depo imha edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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