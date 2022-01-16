Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler
Çikolata, çerezde görülen gramaj oyunu şimdi de bakliyatta başladı. Kurdaki düşüşle fiyat indirimi beklenirken paketler küçüldü. Bakliyatlar yarım kiloluk ambalaja konuldu. Vatandaşta 'fiyat düştü' algısı yaratıldı.
Dövizde yaşanan ani yükselişin ardından fiyatları artıran gıda tedarikçileri,
dövizdeki düşüşle birlikte fiyatları aşağı çekmediği gibi bir de Ali Cengiz
oyununa imza attı. Daha önce çikolata, bisküvi, çerez gibi ürünlerde yapılan
gram azaltma hamlesi şimdi de bakliyat ürünlerine sıçradı.
DAHA PAHALI
Genellikle bir, iki, üç kilogramlık olarak paketlenen bakliyat ürünleri yarım kilogramlık ambalajlara konulmaya başlandı. Marketlerde, bakliyat ürünlerinin etiketlerine 'Fırsat ürünü' yazıldı. Yarım kilogramlık paketlerle, tüketicide, ürünün fiyatı aşağı çekilmiş algısı oluşturuldu.
Halbuki, indirimin tam aksine aynı ürünün muadillerinin kilogramlık fiyatlarına
göre daha pahalı olması dikkatlerden kaçmadı. Örneğin zincir markette yarım
kilogram paketle satılan kırmızı mercimek 11.95 TL'den satışa sunulurken aynı
mercimeğin bir kilogramı başka markette 12.50 TL'den satılıyor. Aynı şekilde
yarım kilogramlık nohut 11.95 TL'den satılırken başka bir markette bu ürünün
bir kilogramı 19.95 liradan satışa sunuluyor.
OYUNA GELMEYİN
Bunun bir pazarlama taktiği olduğunu anlatan uzmanlar, "Ürünün gramını azaltarak daha ucuzmuş algısı oluşturuyorlar. Bir ürünün gramı azaldıkça paketleme maliyeti eklendiği için fiyatı artar. Vatandaşlar muhakkak benzer ürünlerin fiyatlarıyla kıyaslasın. Bu tür oyunlara gelmesin" dedi.
ESKİ SEVİYEYE YÜKSELTİYORLAR
Kurda stabilizasyonun sağlanmasına rağmen gıda ürünlerinde dalgalı fiyat hareketi
devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de
duyurduğu kur korumalı TL mevduat modeliyle birlikte 18.45'i gören dolar kuru
10.33 TL'ye kadar gerilemişti.
Doların son iki haftadır 13 TL bandında seyretmesine rağmen temel gıda ürünlerinin
fiyat hareketlerindeki dalgalanmaların devam etmesi dikkat çekti. Hatta bazı
ürünlerde dolar kurunun pik yaptığı dönemdeki fiyatların da üzerine çıktığı
görüldü. Örneğin kırmızı mercimeğin kilogram fiyatı kur müdahalesinin gerçekleştirildiği
20 Aralık'ta ortalama 22 TL iken müdahalenin ardından 19 liraya kadar gerilemişti.
Kurda sağlanan stabilizasyonla bu fiyatın sabit gitmesi gerekirken kırmızı
mercimeğin son bir haftadır 23 liranın üstüne çıktığı görüldü. Benzer durum
pirinç ve ayçiçek yağında da yaşanıyor. Online platformlarda satılan Osmancık
pirincin kilogram fiyatı kurlar yüksekken 17.50 TL'ydi, 24 Aralık'tan itibaren
16 TL'ye gerilemişti.
Bu ürün şimdi 19.50 kuruşa yükseldi. Yine 20 Aralık'ta 182 TL'den satılan 5
litrelik teneke yağın 25 Aralık'tan itibaren 172 TL'ye gerilediği ancak yılbaşından
sonra yine eski fiyatına yükseldiği görüldü.
FİYATA DEĞİL GRAMA BAKIN
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tedarikçilerin gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarını gramaj hilesiyle kamufle etmeye çalıştığını söyledi. Ağaoğlu, "Bunu daha önce çerezde de çikolata da gördük. Bu ürünlerin fırsatmış gibi sunulması ise aldatıcı eyleme girer.
Vatandaşlar aldıkları üründe fiyata dağil gramaja da bakmalı" dedi. Özellikle gıda fiyatlarında kurdaki ani yükselişin ardından çıkan fiyatların kurdaki düşüşle birlikte hemen inmediğine dikkat çeken Ağaoğlu, "Vatandaşın verdiği yüksek tepkinin ardından küçük de olsa fiyat indirdiler. Ancak bu çok kısa süreli oldu. Son dönemde biz de fiyatların yeniden yükseltildiğini görüyoruz. Kur o rekor seviyeye gelmemişken bazı ürünlerin fiyatlarını o dönemin dahi üzerine çıkaran marka, market ya da tedarikçiler var. Temel gıda ürünlerinde daha sıkı denetimler gerekiyor" diye konuştu.
Betül ALAKENTMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı
Danıştay Onikinci Dairesi, müstafi sayılan memur hakkında açılan soruşturmada göreve gelmediğine dair tutanakta imzası bulunan kişilerin ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle işlemi karar düzeltme aşamasında bozdu!
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kaymakamlıkça verilen bir görevi yerine getirmek üzere gittiği bankada yüzüne dosya fırlatılarak 'al kararı buradan defol git' sözüne muhatap memura, hakaret suçunun oluştuğuna karar verdi.
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?
Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak