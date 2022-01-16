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İnatlaşma ölümle bitmişti! Hemşire dehşet anlarını anlattı

Yoğun bakım ünitesindeki hemşireyle kalem nedeniyle inatlaşan biyomedikal teknikeri Fatih K. yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını kesti. 16:34'de yoğun bakıma giriş yapan tekniker, 16.40 sıralarında yoğun bakım ünitesini besleyen oksijen vanalarından birini kapattı. Bu esnada yoğun bakımda 5 hasta oksijen desteği alıyordu. Oksijen vanalarının kapanması sonucu doktor ve hemşireler seyyar oksijen vanalarıyla hastalarını tedavi etmeye çalıştı. Katliamdan son anda dönüldü. Nefessiz kalan hasta öldü.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 16 Ocak 2022 08:03
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İnatlaşma ölümle bitmişti! Hemşire dehşet anlarını anlattı

İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ve hemşire arasındaki kalem şakalaşması faciayla sonuçlandı. Hemşire Ekrem K., bir evrakı imzalamak için biyomedikal teknikeri Fatih K.'nın (35) cebindeki kalemi aldı. Kalem inatlaşması sürerken, "Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" diyen Fatih K. dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapattı.

KATLİAMDAN DÖNÜLDÜ

Skandal dolu anlarda, yoğun bakımda bulunan hastalar havasız kaldı, hastanenin alarmı çalmaya başladı. Hastane yönetiminin tespitlerine göre yaşanan olay günü 16:34 sıralarında yoğun bakıma giriş yaptığı, 16.40 sıralarında yoğun bakım ünitesini besleyen oksijen vanalarından birini kapattığı, bu esnada yoğun bakımda 5 hastanın oksijen desteği aldığı ve oksijen vanalarının kapanması sonucu görevlilerin seyyar oksijen vanalarıyla hastalarını tedavi etmeye çalıştığı tespit edildi.

HEMŞİRE YAŞANAN DEHŞETİ ANLATTI

Hemşire Ekrem K., sonu ölümle biten inatlaşmayı anlattı: ' Olay günü, yoğun bakım ünitesindeki 16:00 sıralarda nöbeti devralmıştım. Viziteye çıkarken üniteye Fatih geldi. Cebindeki kalemi alıp, hastalarımı ziyarete başladım. Bu sırada Fatih, kalemimi ver diyordu.

Bir hastamın yanına girdiğim sırada ünitede bulunan oksijen vanalarının olduğu panele gitti. Panelin kapağını açtı. Kalemi vermezsen kapatırım dedi. Kapatamazsın dedim. Bir süre sonra hastanede alarm çalmaya başladı. Alarm sırasında yoğun bakım ünitesindeki hastam fenalaştı. Acilen yanına gidip, ilk müdahaleyi yaptım. Ama hayatını kaybetti.

Bir süre sonra yoğun bakım ünitesindeki herkes telaşa kapıldı. Hastaların hepsi alarm veriyordu. Vananın kapalı olduğu aklıma geldi. Bir süre sonra Fatih'in paneldeki kapattığı vanayı açtım. Bu sırada görevli Doktor Fatih'e bağırmaya başladı. Süpervizör hemşire ise olayla ilgili durumu tutanak altına aldı.'

EŞİ, 'SORUMLUYSA CEZASINI ÇEKSİN'

Hayatını kaybeden Yusuf S.'nin eşi Çiğdem S., eşi öldükten aylar sonra durumdan haberdar olduğunu, nefes alamadığından dolayı yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyerek, 'Eşimin kalp rahatsızlığı vardı. Yoğun bakıma girmeden iki gün öce rahatsızlandı.

Ben tekniker tarafından yapılan müdahale nedeniyle eşimi kaybettiğimi öğrendim. Teknikerin eşimin ölümünde ihmali varsa cezalandırılmasını istiyorum' ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİLEK YAMAN DEMİR

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