FETÖ firarisi Adem Özkan, Paşaların imamı çıktı
6 Ağustos 2021'de yakalanan FETÖ firarisi Adem Özkan, örgütün TSK mahrem imamlarından çıktı. Mal varlığına el konulan firari FETÖ'cülerden Ahmet Numan Akpınar'ın yardımcısı olan Özkan, 15 Temmuz darbe girişiminin Balıkesir ayağını komuta eden FETÖ'cü general Mustafa Rüştü Çelenk'in de mahrem imamıymış.
FETÖ firarisi Adem Özkan, 6 Ağustos 2021'de İpsala'dan sınırı geçtikten sonra Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Örgüt içinde "müdür yardımcısı" olarak faaliyet yürüten "Salih" kod adlı Adem Özkan hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan iddianame hazırlandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından İsa Tanalı'nın hazırladığı iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi. Özkan'ın FETÖ'cü paşalarla irtibatı dikkat çekti.
DARBECİYLE 21 BULUŞMA
Özkan'ın 15 Temmuz'dan sonra ihraç edilip tutuklanan darbeci subaylarla hem ByLock, hem de operasyonel hatla iletişim kurduğu belirtildi. Özkan'ın kullandığı operasyonel hatla 15 Temmuz darbe girişiminin Balıkesir ayağını komuta eden eski Tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk'in kullandığı başkası adına kayıtlı operasyonel hattın, Bandırma'da 21 defa ortak baz sinyali verdiği iddianamede yer aldı. Özkan'la darbeci generalin 25 Eylül 2011-1 Aralık 2013 tarihleri arasında bu hatlar üzerinden 428 defa iletişim kurduğu tespit edildi.
BYLOCK VE OPERASYONEL HAT
İddianamede Özkan'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda subay olan Mustafa Rüştü Çelenk, E.K. ve V.A. ile özel olarak ilgilendiği, onlara sohbet verdiği bilgisi yer aldı. Özkan'ın ayrıca ankesörlü kartlarla FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında sözde Hava Kuvvetleri Genel Müdürü "Serdar" kod adlı Cengiz A., "Gezici" kod adlı Veysel K., sözde Kuleli Askeri Lisesi Genel Müdürü "Akif" kod adlı Meşhut E. ve örgüt hiyerarşisinde üst düzey faaliyet yürüten FETÖ'cülerle irtibat kurduğu da kaydedildi.
Akpınar'ın yardımcısı
Adem Özkan'ın 2005-2009 yılları arasında, geçtiğimiz günlerde malvarlıklarına
el konulan firari FETÖ'cülerden "Osman" kod adlı Ahmet Numan Akpınar'a bağlı
olarak Çiğil 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki subaylardan sorumlu olduğu kaydedildi.
Özkan'ın oluşturduğu ByLock grubunda firari Akpınar'ın da bulunduğu tespit edildi.
Özkan'ın 2007-2010 yılları arasında da yine Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda
görevli subaylarla ankesörlü/kontörlü telefonlardan ardışık ve tekil örgütsel
görüşmeler yaptığı, toplantılar için yer ve zaman belirlediği kaydedildi.
Askerlere katalog evliliği yaptırmış
İddianamede Adem Özkan'la ilgili şu tespitlere yer verildi: "Adem Özkan'ın FETÖ'nün İzmir ve Balıkesir subay mahrem yapılanması içinde 'öğretmen' olarak faaliyet yürüttükten sonra 'müdür yardımcısı' konumuna yükseldiği, kendisine bağlı çok sayıda öğretmen ile askeri personelin (öğrenci) bulunduğu (..), 2011-2013 arasında Bandırma'da örgüt mensuplarınca oluşturulan hücresel haberleşme ağında yer aldığı, kendine bağlı askeri personelle operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurduğu, himmet toplayıp örgüte aktardığı, askeri personelin katalog evliliği yapmalarını sağladığı anlaşılmıştır."
Şahin ŞenMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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