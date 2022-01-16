HDP'li Güzel'in 'Çözüm sürecindeydi' yalanı çöktü
HDP milletvekili Semra Güzel ile terörist Volkan Bora'nın buluşmasını sağlayan kuryenin ifadesi, CHP liderinin "Çözüm sürecindeydi" algısını çökertti: "Buluşma, çözüm sürecinde değil 2016-17'de Adıyaman kırsalında oldu." Kurye Doymaz, Bora'nın verdiği notu 'Koçero Gülü' parolası ile Güzel'e ilettiğini anlattı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017'de etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile birlikte PKK kampında çektirdiği fotoğraflarla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğrafların 'Çözüm Süreci'nde çekildiğini iddia ederek hedef saptırmıştı. Teröriste terörist demek yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret eden Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonu kısa sürede çöktü. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terörist Bora ile görüştüğü tespit edilen Hasan Doymaz geçen gün gözaltına alındı. SABAH, HDP'li Güzel ile terörist Bora'yı buluşturan kurye olduğu ortaya çıkan Doymaz'ın ifadesine ulaştı. 2016-2017 yıllarında Adıyaman kırsalında Güzel ile Bora'nın görüştüğünü anlatan Doymaz, Güzel ile Bora arasındaki şifreyi de itiraf etti. Doymaz, Bora'nın kendisine bir not verdiğini ve bu notu Diyarbakır'da Güzel'in çalıştığı hastaneye götürerek teslim etmesini istediğini anlattı. Bora'nın notu teslim ederken Güzel ile aralarındaki şifre olan "Koçero Gülü" demesini istediğini ve kendisinin de bu parolayı söyleyerek notu verdiğini ifade etti.
HEDEF SAPTIRMIŞTI
Hastaneye giderek notu teslim ettiğini söyleyen Doymaz, bu olaydan sonra Bora ile görüşmediğini kaydetti. Doymaz'ın ifadeleri, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun teröristle fotoğraf çektiren HDP'li Semra Güzel'e tepki göstermek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yapmaya çalıştığı algı operasyonunu da çökertti. Kılıçdaroğlu'nun "O fotoğraflar çözüm sürecinde çekilmiş" sözlerinin gerçeği yansıtmadığı, ikili arasındaki buluşmanın çözüm süreci sonrasında yapıldığı bu ifadelerle ortaya çıktı. Bu arada kurye Doymaz'ın babası Piro kod adlı Hüseyin Doymaz'ın da terör örgütüne finansman, yardım ve yataklıktan 7 yıl 6 ay ceza aldığı öğrenildi. HDP'li Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanmış ve fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Fezlekeyle ilgili prosedür tamamlandı. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye iletildi.
İLKER TURAKMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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