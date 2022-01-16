Akdeniz'de kahve, Marmara'da pamuk yetiştirilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkisini azaltmak için alternatif ürünler belirliyor. Akdeniz'de kahve ağacı öne çıkıyor. Marmara'da kışların ılık geçmesiyle zeytinlikler yaygınlaşıyor, sıcak ve kurak yazlar pamuk üretimini kolaylaştırıyor. Bölgede meyve bahçelerinin de artacağı öngörülüyor.
Türkiye, iklim değişikliğinin tarım üretimine olası etkilerine karşı şimdiden önlemlerini alırken, bu doğrultuda bölge ve il bazında ürün deseni planlaması için düğmeye bastı. İklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimde öngörülen yüzde 25'lik düşüşü minimum seviyede tutmak için kapsamlı bir planlamaya soyunan Türkiye, tarımsal üretimin değişen iklim koşullarına nasıl tepki vereceğini, yeni üretim sistemlerine geçişin nasıl olacağını da netleştirecek.
SUYA GÖRE PLANLAMA
Türkiye'de iklim değişikliğinin etkisiyle ekim alanı ve üretim deseni değişecek.
Bunu dikkate alan Tarım ve Orman Bakanlığı da ürün deseni değiştirme çalışmasını
hızlandırdı. Çalışma sonucunda ürün deseni planlamasının su durumu, kuraklığa
yönelik yeniden düzenlenecek. Kuraklığa dayanıklı, su isteği az alternatif ürünlere
destek verilecek ve su ihtiyacı fazla bitkilere verilen destekler gözden geçirilecek.
Çalışma sonucunda bitki desenlerinin dayanıklı ve üretim sistemlerinin iklim
risklerine ve doğal afetlere uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Böylece,
ekosistem odaklı sürdürülebilir gıda üretim modeli hayata geçirilerek, üretim
artırılacak. Su ihtiyacı az olan bitkilerin ekiminin yaygınlaştırılması için
havza bazlı üretim modeli yaygınlaştırılacak. Kuraklığa toleranslı tohum çeşitleri
geliştirilecek ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak.
BÖLGEYE ÖZEL TESPİTLER YAPILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iklim değişikliği ve tarım değerlendirme raporuna göre, Akdeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğine yönelik alternatif bitki olarak kahve ağacı yetiştiriciliği ön plana çıkıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde ise geçen yıl kuru tarım alanlarında yetiştirilen arpa, buğday, çavdar, mercimek ve nohut gibi ürünlerde kuraklıktan dolayı hissedilir oranda verim kaybı yaşandığı vurgulanıyor.
MARMARA'DA MEYVE BAHÇELERİ
Raporda, Marmara'da kışların ılık geçmesiyle zeytin yetiştirilen alanların
yaygınlaştığı gözlemine yer verilirken ayrıca, yazların sıcak ve kurak geçmesinin
pamuk tarımını kolaylaştırdığına dikkat çekiliyor. Bunun yanı sıra kivi ve süs
bitkileri yetiştiriciliğinde modern sulama yöntemleri kullanımının artırılması
öneriliyor.
Çaya heyelan önlemi
Değişen iklim koşullarıyla birlikte Karadeniz Bölgesi'nde kuraklığa dayanıklı ürünler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Sahil kesimlerinde Isabella kokulu üzümü, narenciye, Karadeniz hurması, ve ceviz tarımının yaygınlaştırılmasına dönük çalışmalar devam ediyor. İç kesimlerde ise çilek, şeftali, kiraz, Artvin'de, özellikle erozyonla mücadelede de kullanılan kapari bitkisi yetiştiriciliği giderek yaygınlaşıyor. Fındık kalitesinin korunması, aflatoksin, küf, çürük oluşumunun önlenmesi ve ürün muhafazası amacıyla fındık ve depolama tesislerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Çay bahçelerinde ise, heyelan tehlikesi bulanan alanlarda heyelan oluşumunu engellemek için, projelendirilmiş drenaj sistemi yapılması öneriliyor.
Ege'de kaba yem ekimi
Geniş bir tarımsal üretime sahip Ege Bölgesi'nde sulu tarım en önemli tarımsal uygulamalar arasında yer alıyor. Meyvecilikte, kuraklığa dayanıklı tür ve yeni çeşitlerin bölgeye adaptasyonu sağlanarak üretimdeki oranlar artırılacak. Hava ve sıcaklık şartlarının değişmesi sonucu oluşan kaba yem üretim deseni değişecek. İklim şartlarına uygun kaba yem ekimi yapılması bekleniyor.
Yasemin AsanMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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