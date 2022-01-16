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TBMM'de memur ve emekliye ek zam mesaisi devam edecek

Meclis, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini sürdürecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda, varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi görüşülecek. Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ocak 2022 11:25
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TBMM'de memur ve emekliye ek zam mesaisi devam edecek

Meclis, bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini sürdürecek.

Haftalık mesaisine 18 Ocak Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek.

Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı, Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarında ödenecek destek tutarı hesaplama yöntemi ile destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını belirlemeye, nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

BOTAŞ tarafından bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak, il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıkarılacak.

- Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi

Genel Kurul'da, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması da öngörülüyor.

Düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

TBMM Genel Kurulu'nda ayrıca, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu raporunun ele alınması da bekleniyor.

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- Komisyonların gündemi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yarın toplanarak, varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nun salı günkü toplantısında, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ve Proje Direktörü Levent Özil, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamındaki çalışmalara ilişkin sunum yapacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nun çarşamba günkü toplantısında Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcileri komisyona bilgi verecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, perşembe günü Kırıkkale ve Keskin ile Afyonkarahisar ceza infaz kurumu inceleme raporlarını ele alacak.

Dijital Mecralar Komisyonu, perşembe günü toplanarak, sosyal medya platformu TikTok temsilcilerini dinleyecek.

- Karma Komisyon HDP'li Güzel için toplanacak

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, perşembe günü AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanacak. Komisyonda, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.

TBMM KİT Komisyonu'nda, salı günü TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, çarşamba günü Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile TRT, perşembe günü Elektrik Üretim AŞ, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin hesapları incelenecek.

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