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Böyle komşu düşman başına! Yaşadığı sitenin aküsünü çaldı

Denizli'de bir sitede yer alan 12 apartmandan enerji depolamak için kullanılan 172 bin TL değerindeki 43 aküyü çalan site sakini ve 2 suç ortağı, jandarmanın 'Kod Yan Komşu' operasyonuyla yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Ocak 2022 10:15
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Böyle komşu düşman başına! Yaşadığı sitenin aküsünü çaldı

Olay, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 258 ailenin yaşadığı bir sitedeki ortak kullanım alanlarının aydınlatılması için kurulan güneş enerjisi sisteminde, bazı apartmanlarda aniden sorun yaşanmaya başlandı. Site görevlileri tarafından binalarda tek tek yapılan kontrollerde bazı akülerin çalındığı ortaya çıktı. Diğer bloklardan da gelen aynı şikayet üzerine, 4 akülü depoama sistemindeki bazı akülerin kabloları kesilerek götürüldüğü göre site yönetimi ihbarda bulundu. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık olayı ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 12 farklı bloktan güneş paneli sistemine bağlı toplam 43 adet jel akünün çalındığı tespit edildi. Tanesi 4 bin TL olan akülerin toplamda 172 bin TL değerinde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak geniş bir araştırma başlatan jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saatler süren güvenlik kamerası kaydı incelemelerinin ardından şüphelileri tespit etti. Hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, "Kod Yan Komşu" adı verilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Hırsız aynı site içerisinden çıktı

Gözaltına alına şüphelilerden 19 yaşındaki Abdulkadir Ü.'nün site içerisinde ailesine ait evi olduğu ve ara sıra gelerek burada kaldığı öğrenildi. Şüphelilerin, site içerisindeki blokların giriş kapılarının şifrelerini tek tek not aldığı ve deneyerek içeri girdikleri tespit edildi.

3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı

JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 26 yaşındaki Orhan Ö.'nün 7 adet suç kaydı, 25 yaşındaki Yusufcan A.'nın 1 adet suç kaydı, 19 yaşındaki Abdülkadir Ü.'nün 14 adet suç kaydı çıktı.

Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yaptığı ortak çalışma kapsamında ise hırsızlık olaylarına karışan 24 yaşındaki Oktay T., yakalanırken, çaldığı malzemeler sahibine teslim edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, Oktay T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Jandarmanın düzenlediği eş zamanlı 'Kod Yan Komşu'' operasyonu sonucu, meydana gelen 17 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu.

Site yönetimi jandarmaya teşekkür etti

Site içerisinde akülerin çalındığını tespit ederek ihbarda bulunan Karahayıt Mahalle Muhtarı Cem Kor, hırsızın aynı site içerisinden çıktığını ve yaşadıkları mağduriyeti jandarma ekiplerinin kısa sürede çözdüğü ifade etti. Muhtar Kor; "Burada 43 blok var, 258 evden oluşuyor. Blokların her birinde 4'er tane güneşten yararlandığımız ortak alanların aydınlatması var. Aküleri ise enerjiyi depolamak için kullanıyoruz. Bizim konutlarda yaşayan bir ev sahibimiz, internet bağlatmak istediği sırada enerji odasında akülerin olmadığını fark ediyor. Bize bildirdikten sonra yöneticiler ile birlikte diğer blokları kontrollere girdik. Diğer bloklarda da akülerin eksik olduğunu fark ettik. Karakola ihbarda bulunduk ve ekipler geldikten sonra genel bir kontrol daha yaptık. 12 bloktan yaklaşık 43 tane akünün olmadığını fark ettik. Kamera görüntülerini kontrol ettiğimizde 2-3 kişinin aküleri bloklardan taşıdığını gördük. Sağ olsun jandarmamız takip ederek kısa sürede şahısları buluyor. 3-4 gün içinde jandarmamız olayı çözdü. Zararımız yaklaşık 100 bin TL'yi buluyor. Hırsızın burada babasının evi varmış, arada gelip gidiyormuş. 43 bloğun bütün kapılarında şifrelerimiz var, bunu çözmüş. Tek tek onları deneyerek blokların içerisine giriyor, ondan sonra aküleri arabalarla taşıyarak götürüyor. Olay, belki devam edebilirdi fark etmesek, buradan jandarmaya ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

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