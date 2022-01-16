CHP'li Belediye başkanları Çıldır Gölü'nde tipiye yakalandı
Yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'ne gelen CHP'li belediye başkanları Çıldır Gölü'nde atlı kızağa bindi, Eskimo usulü balık avladı. Balık avında tipiye yakalanan başkanlar zor anlar yaşadı.
Belediye Başkanı Faruk Demir'in davetlisi olarak Ardahan'a gelen belediye başkanları kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Daha sonra Çıldır Gölü'ne geçen belediye başkanlarına Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir tarafından, yöresel kalpak hediye edildi. Belediye başkanları göl üzerinde atlı kızakla gezinti yapmanın keyfini yaşadı.
Aynı zamanda TRT Türk Halk müziği sanatçısı olan Ardahan Belediye Başkanı Demir, atlı kızaklar üstünde davetlilere türküler söyledi.
Burada konuşan Faruk Demir, "Şu an Çıldır Gölü üzerindeyiz. Gölün üzeri tamamen buzla kaplı, doğal bir buz pateni alanı. Türkiye'nin bakir kalmış alanlarından bir tanesi. İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve çok sayıda dostumuz burada. Gerçekten de Türkiye'nin bakir kalmış alanlarından biri olan Çıldır Gölü'nün güzelliklerini yaşıyoruz. Tüm konuklarımıza; Edirne'den Ardahan'a hoş geldiniz diyoruz. Atlı kızak keyfi yaptıktan sonra şimdi de Eskimo usulü balık avına tanıklık edeceğiz'' dedi.
Belediye başkanları Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte daha önceden atılan ağları çekerek balık avladı. Balık avı esnasında tipiye yakalanan başkanlar, burada zor anlar yaşadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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