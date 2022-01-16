33 yaşındaki polis, ardında hamile eş ve 2 yaşında kız çocuğu bıraktı

Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görev yapan 33 yaşındaki polis memuru Özdağ, 11 Ocak Salı günü akşam saatlerinde rahatsızlanması nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dün gece kalp yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitiren Özdağ için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Özdağ'ın yakınları, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Kaya, "Kardeşimizin yüreği vatan sevgisiyle doluydu. Namus, vatan bekçisiydi. Görevini hitama erdiremeden arkasında gözü yaşlı hamile bir eş, bağrı yaslı bir ana, kardeşler ve iki yaşında bir kız evlat bırakarak Hak'ka yürüdü. İnşallah şehitlerimizle haşrolunur. Arkadaşımızın ruhu şad olsun. Emanetleri devletimizin, emniyet teşkilatı ve biz silah arkadaşlarının emanetidir. Allah yakınlarına sabırlar versin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Eşi hamile olan bir çocuk babası Özdağ'ın cenazesi, dua edilip helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.