Türk polisinin deniz aracı yabancı polislerin ilgisini çekiyor

İzmir'de özel bir firma tarafından Türk polis teşkilatı için üretilen deniz aracı, bazı yabancı polis teşkilatlarının da ilgisini çekiyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Gözüyılmaz Mühendislik firması, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar kurbağa adam ve gemi adamı olarak görev yapan polislerden oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan şartnameye göre devriye teknesi inşa etti. Teknenin, inşa aşamasında da komisyon üyeleri, kontrol görevi yaptı.

İlk teknenin beğenilmesinin ardından 2 tekne daha inşa edilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığınca İstanbul, İzmir ve Antalya ekiplerine tahsis edildi.

Birçok görevde kullanılan 15 metre uzunluğa, 4 metre ene sahip termal kamerası da olan deniz aracı, yabancı polis teşkilatlarının da dikkatini çekti.

İlk olarak Arnavutluk polisi, firma ile bağlantı kurup tekneden sipariş verdi. Papua Yeni Gine de aynı tekne için firmayla sözleşme imzaladı.

Dünyadaki derecelendirme kuruluşlarınca "en iyi 10 tekne" arasında gösterilen tekne, Avustralya ve Romanya polisinin de ilgisini çekti. Firma yetkilileriyle görüşmelere başlayan Avustralya ve Romanya polisi de Türk deniz polisleriyle görüşerek tekne hakkında bilgi aldı.

İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve kurbağa adam Alper Tuğbay, AA muhabirine, Türk polis teşkilatının talep ettiği teknenin örnek proje olduğunu, kendileri tekneyi kullandıktan sonra birçok ülkeden firmaya talep geldiğini anlattı.

Tuğbay, teknenin çalıştıkça kendisini ispat ettiğini, diğer ülkelerin kolluk kuvvetlerinin ilgisini çektiğini belirterek, "Arnavutluk polisi aynısı istemiş. İmalatı yapılıp teslim aşamasında. Papua Yeni Gine bir ada ülkesi. Oranın da sözleşme imzaladığını duyduk. Avustralya deniz polisi, yani okyanus üzerindeki bir ada ülkesi bizle, Türk polisleriyle irtibat kurup tekneyi sordu. Tekneyi beğendiklerini öğrendik." diye konuştu.

Tuğbay, teknenin Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından "En iyi tasarım ödülü"ne layık görüldüğünü bildirdi.

- "Artık dünya çok küçüldü ve herkes her şeyi görüp duyuyor"

Tekneleri üreten firma sahibi Nazif İnam da uzun yıllardır gemi onarım, bakım ve imalat işleri yaptıklarını anlattı.

Türk polisine yapılan tekne imalatının aşamalarını anlatan İnam, "Sevk sistemi ve kullanımı açısından büyük başarı elde ettik. Deniz polisine yaptığımız aracı tabii iyi bir şekilde tanıttık. Uluslararası ihalelerde yer aldık. Derecelendirme kuruluşları bizim ürettiğimiz tekneyi kendi alanında ilk 10'da gösterdiler. En başarılı teknelerin içerisinde yerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Türk polisine 3 adet tekneyi teslim ettikten sonra Arnavutluk polisinin de aynı tekneden talep ettiğini ve teslimat sürecinin başladığını bildiren İnam, şunları kaydetti:

"Papua Yeni Gine de teknelerden talep etti. Onlar için de üretim aşamasına geçeceğiz. Bu tekne beğenildiği için dünyanın birçok ülkesinden talep var. Arnavutluk tekneleri teslim edildikten sonra benzer üretimlere başlayacağız. Deniz polisiyle çalışırken onların ne istediklerini çok iyi kavradık. Güçlü, güzel bir çalışma oldu. Onların isteklerini, özgün projelerini biz hayata geçirdik. Biz şimdi bu projeyi diğer ülkelere de gönderiyoruz. Romanya da bu tekneden almak için istekli. Artık dünya çok küçüldü ve herkes her şeyi görüp duyuyor. Yeter ki iyi işler yapılsın."