FETÖ, Nijer'i Malatya'ya bağlamış
FETÖ'nün Kıbrıs imamlığını yapan ve İstanbul'da yakalanan Fadıl Dinçer hakkında Cumhuriyet savcısı, mütalaasını hazırladı. Dinçer'in FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, yeni bilgiler ortaya çıktı. Dinçer'in FETÖ'de Malatya il imamlığı yaptığı dönemde Afrika ülkesi Nijer'in Malatya iline bağlı olduğu, örgüt adına toplanan gelirlerin bir miktarını Dinçer'in dış ülkelere aktardığı kaydedildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kıbrıs imamlığını yaptığı belirlenen ve İstanbul'da tutuklanan Fadıl Dinçer'in yargılandığı davada dört duruşma yapıldı. Cumhuriyet savcısı, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırladı. Mahkeme heyetine sunulan mütalaada, üst düzey örgüt yöneticilerinden Fadıl Dinçer'in bu örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgüt üyelerine de ByLock yüklediği belirtildi. Dinçer'in örgütte Malatya il imamı, Kıbrıs ülke imamı ve son olarak eşi Gülsüm Havva Dinçer'in Van il ablası olması sebebiyle Van il imam baş yardımcısı olarak 15 Temmuz darbe girişimine kadar faaliyet yürüttüğü kaydedildi.
EN ÜST DÜZEY YETKİLİ
Savcının mütalaasında, kamu kurumlarına örgüt tarafından yerleştirilecek erkek örgüt üyeleri konusunda da Dinçer'in en üst düzey yetkili olduğu, bunun yanında şüphelinin il imamlıkları ve ülke imamlıkları ve il imam yardımcılığı görevleri ile örgütsel para trafiğini ve himmet adı altındaki örgütsel para toplama eylemlerinin de merkezinde yer aldığı vurgulandı.
Mütalaada, Dinçer'in Malatya il imamlığı yaptığı dönemde Afrika ülkesi Nijer'in Malatya iline bağlı olduğu, örgüt adına toplanan gelirlerin bir miktarının il imamının yönetiminde örgüt üyelerine elden teslim edilerek dış ülkelere aktarıldığı belirtildi.
Dinçer'in örgütsel yayınların satışlarını da takip ettiği, bu konuda talimatlar verdiği, kitap ve yayınların örgütün kurumlarına, yurtlarına ve evlerine dağıtılmasını sağladığı anlatıldı.
FETÖ İMAMLARININ İMAMI
Mütalaaya göre, Dinçer FETÖ içerisinde il erkekler ana mütevelli heyet başkanı, eğitim danışmanı ve üniversiteler sorumlularının üstü ünite olarak nitelendirilen askerler, polisler, Milli Eğitim, hakim-savcılar, adliye personeli, kamu kurum kuruluşları, örgüt imamlarının üst konumunda bulunan imam olarak faaliyet yürüttü. Ayrıca erkekler sohbet grupları ve mütevelli grupları sorumlusu olan Dinçer, örgütte vaazcı-irşadçı diye tabir edilen önemli konumlarda yer aldı. Hakkari, Van, Malatya illerinde sohbet adı altındaki örgüt organizasyonları düzenledi.
ELEBAŞILARLA İRTİBATLI
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i ABD'de ziyaret eden Dinçer, diğer örgüt üyelerinin ziyaret etmesine de aracılık etti. Örgütün üst düzey yöneticileri ile de telefon irtibatı tespit edildi. Elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgütün finans kaynaklarından Bank Asya'yı batmaktan kurtarmak için para yatırdığı belirlendi.
TAHLİYE TALEBİNE RET
Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Fadıl Dinçer'in örgütteki konumu nedeniyle "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Dinçer'in iki avukatı, savcının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamak için mahkemeden süre istedi. Dinçer ise sağlık problemleri olduğunu söyleyip, tahliyesini talep etti.
Tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, son savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatlarına mart ayına kadar süre verdi.
Fadıl Dinçer, daha önce de tahliye edilmesi için mahkemeye 300 bin liraya kadar kefalet (güvence bedeli) ödemeyi teklif etmiş, ancak mahkeme heyeti bu teklifi kabul etmemişti.
Mahkemedeki ilk duruşmada ise FETÖ'nün Kıbrıs yapılanmasına ilişkin bilgiler veren Dinçer, "Kıbrıs'a sizde 'ülke' deniliyor ama Kıbrıs sistemin (FETÖ'nün) içerisinde İzmir'e bağlı bir ilçe konumundaydı" demişti.
FATİH ULAŞMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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