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Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin'de kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ocak 2022 13:22
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Artvin'de eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

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