Operasyonda yakalanan suç makinesi jandarmaya ateş açtı

Manavgat ilçesi, Sarılar Mahallesinde ateşli silahla kasten yaralama olayı şüphelisi olarak aranan ve hakkında; alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçlarından yakalama kararı bulunan H.E. isimli şahıs, saklandığı adreste Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 Ocak Cumartesi günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli H.E. elinde bulunan silah ile kaçma teşebbüsünde bulundu. Jandarma personelinin dur ihtarına uymayarak kaçarken iki kez ateş açmaya çalışan şüphelinin silahı şans eseri ateş almadı. Şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirilerek yakalandı.



Operasyonda ele geçirilen suça konu tabanca ve 6 adet 9x19 milimetre fişek bulunan şarjöre el konuldu. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli gözaltına alındı.