Nafaka borcunu ödeyemeyen adam 14 yıldır kömürlükte yaşıyor

Ankara'da bir belediyenin bahçe düzenleme işçisi olarak görev yapan Kamil Şahin, 1998 yılında evlendiği eşinden 2008 yılında, şiddetti geçimsizlik nedeniyle boşandı. 3 yıl süren boşanma davası sonucu Şahin, 2011 yılında aylık ödeyeceği nafaka hariç geçmişe dönük borçlarından dolayı 18 bin lira nafaka ödemeye mahkum edildi. 2011 yılından itibaren 11 yıldır eşine düzenli olarak nafaka ödemeye çalışan Şahin, maddi yetersizlikten dolayı nafakalarını ödemekte güçlük çekmeye başladı. Bu süreçte nafaka borçları biriken Şahin'in toplam nafaka borcu 88 bin liraya ulaştı.



Maddi yetersizliklerinden dolayı nafaka borçlarını uzun süredir ödeyemeyen Şahin, eski eşi tarafından mahkemeye verildi. Üzerine kayıtlı hiçbir eşyası bulunmayan Şahin'in verilen karar neticesinde maaşının dörtte bir kısmına el konulmaya başlandı. Eşinden ayrıldığı 2008 yılından beri bir binanın eve dönüştürdüğü bodrum katında hayatını sürdüren Şahin, yardım çağrısında bulundu.

"Karşı tarafın avukatı beni icraya verdi"



Eşiyle 10 yıl evli kaldığını, boşanalı 15 sene olduğunu ancak 11 yıldır nafaka ödediğini söyleyen Kamil Şahin, "Mahkeme 2008'de boşanmamıza karar verdi. 2011'de nafaka hesabı açıldı. Dava başlayalı 15 yıl oldu. Nafaka bin 155'ten bin 70'e düştü. 10 bin lira maaş alsam da ödeyeceğim para 5 bin lira olacak. Karşı tarafın avukatı beni icraya verdi. Sonra zorla ödemek zorunda kaldım. Kızlarım 18 yaşını geçtikten sonra da nafaka ödemeye devam ettim. Birine 23 diğerine 25 yaşına kadar ödedim. Çocuklarım evlendi şu an torunum var" dedi.

"52 yaşındayım, 150 yaşına kadar yaşasam borç hiç bitmeyecek"



Boşandıktan sonra nafaka sürecine dair sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Şahin, "Ana param 18 bindi, 88 bin lira oldu. Şu an bu parayı benim maaşımdan kesiyorlar. Faiz üstüne faiz koyuyor, o da tavan yapıyor. Benim borcum bitmiyor. 52 yaşındayım, 150 yaşına kadar yaşasam borç hiç bitmeyecek. Bu durumun nereye kadar devam edeceğini hiç bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.