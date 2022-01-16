Hasta kadın adliyeye gidemeyince mahkeme evinde yapıldı
Kahramanmaraş'ta Şaziye Değer (85) hastalığı nedeniyle tanık olduğu dava için adliyeye gidemeyince hakim, katip ve mübaşirden oluşan mahkeme heyeti, evine geldi. Evde yapılan duruşmada hasta yatağında ifadesi alınan Değer, uygulamanın güzel olduğunu belirterek hakime teşekkür etti.
Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tapu iptali ve tescili
davasında hakim, dosyada tanık olarak gösterilen Şaziye Değer'in talimatla ifadesinin
alınmasını istedi. Davanın avukatlarından Muhammed Burak Hurç, Şaziye Değer'in
hastalığı nedeniyle adliyeye gelecek durumda olmadığını, bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın
sunduğu 'evde adalet hizmeti' çerçevesinde ifadesinin evinde almasını talep
etti. Hurç'un isteğini yerinde bulan hakim, yanına aldığı katip ve mübaşir ile
Karaziyaret Mahallesi'ndeki Şaziye Değer'in evine gitti.
ODADA MAHKEME KURULDU
Şaziye Değer, rahatsızlığı nedeniyle ayağa kalkamadığı için hakimi hasta yatağında karşıladı. Adliyede olduğu gibi Şaziye Değer'e doğruları söyleyeceğine dair yemin ettirilmesiyle başlayan duruşmada hakim, tanığı dinledi. Söyledikleri katip tarafından dava dosyasına kaydedildikten sonra ifadesinin çıktısı alınarak okuma-yazma bilmeyen Şaziye Değer'e parmak bastırıldı. Değer'in ifadesinin alınmasıyla tamamlanan duruşma ertelenirken, mahkeme heyeti evden ayrıldı.
'KAHRAMANMARAŞ'TA BİR İLK'
Avukat Muhammed Burak Hurç, bir hukuk mahkemesince tanığın evde dinlenmesinin Kahramanmaraş'ta bir ilk olduğunu söyledi. Hakimin eve gelmesinin 'evde adalet hizmeti' kapsamında olduğunu ifade eden Hurç "Tanığımız 85 yaşında, ağır engelli ve yürüyemeyecek durumdaydı. Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nce talimatla dinlenmesine karar verilmişti. Biz de hastalığı nedeniyle tanığın mahkemeye gelemeyeceğine ilişkin beyanda bulunduk. Mahkeme taleplerimizi yerinde görerek tanığı evinde dinledi. 'Evde adalet hizmeti' kapsamında tanığın beyanları alınmış oldu. Bu vesileyle adalete erişim hızlı bir şekilde sağlanmış oldu" dedi.
'HAKİMDEN ALLAH RAZI OLSUN'
Şaziye Değer ise sağlık durumunun adliyeye gidecek durumda olmadığını, bunu da avukatına söylediğini belirterek "Hasta olduğum için adliyeye gidemedim. Taş var, her yerim ağrıyor. Hakim bey evime geldi, beni dinledi. Allah, razı olsun" diye konuştu. Şaziye Değer'in kızı Gülcan Karapınar ise annesinin hastalığının dikkate alınması sonucu mağdur edilmediklerini belirterek, uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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