Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

Çeber, sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını esprili dille, şu şekilde duyurdu:

"Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."