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Rakibinin yüzüne tekme atmasıyla yaralanan amatör futbolcuya Kırklareli'de destek

Kırklareli'de Kuştepe Gençlikspor ile Alpullu Gençlikspor arasında oynanan Birinci Amatör Lig B Grubu maçında futbolcular, hem iki hafta önce rakibinin yüzüne tekme atmasıyla yaralanan ev sahibi ekip oyuncusu Umut Karakaş'a destek verdi hem de sporda şiddete "hayır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ocak 2022 17:18
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Rakibinin yüzüne tekme atmasıyla yaralanan amatör futbolcuya Kırklareli'de destek

Pehlivanköy İlçe Stadı'nda oynanan maçta futbolcular, Umut Karakaş'a destek vermek amacıyla sahaya "Futbolun umudu sensin, yeşil sahalarda şiddete dur de" ve "Sporda şiddet ve ırkçılığa hayır, geçmiş olsun Umut Karakaş" pankartlarıyla çıktı.

Takım kaptanları, çiçek ve kulüp flamalarını birbirlerine armağan etti.

Maçın 10. dakikasında ise futbolcular, sahada durarak mücadeleye bir dakika ara verdi.

Tedavisi süren Umut Karakaş da formasını alarak sahaya girdi.

Futbolcuların bu davranışlarına tribündeki futbolseverler de alkışlarla destek verdi.

- "Öfkesini yenemeyen sahalara çıkmasın"

Kuştepe Gençlikspor Kulübü Basın Sözcüsü Gülşen Gürses, AA muhabirine, futbolda yaşanan şiddet olaylarını protesto ettiklerini söyledi.

Yeşil sahalarda asla görmek istemedikleri bir şiddet olayının yaşandığını aktaran Gürses, öfkesini yenemeyenlerin hiçbir müsabakada yerinin olmaması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Herkesin şiddete 'dur' demesi gerektiğini ifade eden Gürses, "Amatör ligler bölge insanı için oldukça önemli bir nitelikte. Bizde maçlarda hem deplasmanda hem de kendi sahamızda yerimizi alıyoruz. Özellikle kadınlar ve çocukları tribünlerde bulundurarak güzel bir barış ortamında maç izlemiş oluyoruz. Burada maçımız 10. dakikada durdu. Şiddet olaylarını protesto etmek, dikkat çekmek istedik. Biz şiddete 'dur' diyebiliriz. Burada futbola ve insanlığa yakışmayan hareketlerden kurtulabiliriz, durdurabiliriz demek istedik." diye konuştu.

Alpullu Gençlikspor Kulübü Başkanı Dursun Ceylan da hiçbir spor alanında şiddetin yaşanmamasını dileyerek, yaralanan Umut Karakaş'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yaşanan şiddet olaylarını kınadıklarını dile getiren Ceylan, "Şiddet asla onaylamadığımız bir davranıştır. Bu düşünce ile rakip takımımızdan Umut kardeşimizin önceki haftalarda yaşadığı şiddet olayı için kenetlendik. Burada futbolda şiddetin durması için protestoya destek verdik." ifadelerini kullandı.

Umut Karakaş ise yeşil sahalarda düşmanlık değil, dostluk ve centilmenliğin hakim sürmesini dilediğini kaydetti.

- Olay

Kuştepe Gençlikspor, iki hafta önce Hürriyetspor ile Büyükmandıra Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, karşılaşmanın ilk yarısında Hürriyetspor'dan T. N., rakip futbolculardan birine faul yaptığı gerekçesiyle hakem Ömer Şıvka tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakılmış, kırmızı kart gören sporcu, sakatlığı nedeniyle yerde yatan bir futbolcuya yardım eden Kuştepe Gençlikspor'dan Umut Karakaş'ın yanına giderek yüzüne tekme atmıştı.

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Yaralanan Umut Karakaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Babaeski Devlet Hastanesine götürülmüştü. Burada ilk müdahalesi yapılan, çene ve burnunda kırık, sol gözünün altında ise 2 santimetre açılma tespit edilen Umut Karakaş, Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

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