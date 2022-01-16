Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sinop'taki toplantısına telefonla bağlandı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav. Bu sınavı, Sinop'ta bugüne kadar gerçekleşen seçimlerin çok daha üstünde bir heyecanla, hazırlıkla gerçekleştirecek ve Sinop'ta, özellikle bu ana muhalefete artık, bugüne kadar yakaladığı imkanları vermeyeceğinize inanıyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sinop İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cep telefonundan bağlandı.
Salondakilerin tezahüratı üzerine Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanım, Sinop sizi çok özlemiş. Sabahtan beri bu özlemi duyuyoruz." dedi.
Partililere seslenen Erdoğan, İstanbul'dan salondakilere selamlarını iletti.
Sinop'u kendisinin de çok özlediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"İnşallah en kısa zamanda sizlerle bir arada olmanın heyecanı içerisindeyim. Süleyman Bey ile Aydın'daydık. Aydın'da muhteşem toplantılar yaptık. Gerek yapılan toplu açılış töreni ki, bu toplu açılış töreninde de meydanda 30 bini aşkın vatandaşımızla orada bir aradaydık. Orada da il danışma meclisimiz gerçekten çok büyük coşku ile gerçekleşti. Ardından Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını yaptık. Bu müze açılışı da yine çok çok önemliydi. Temenni ederim, sizler de inşallah fırsat bulduğunuzda bu müzeyi yerinde görme imkanı yaşarsanız. Tabii, İstanbul'da da biliyorsunuz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı inşa ettik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı da teşkilatımızın mensupları İstanbul Üsküdar Belediyesi ile de irtibat kurmak suretiyle, orayı da gezerseniz inanıyorum ki bize çok dua edeceksiniz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Haziran 2023, bizim çok önemli bir sınav. Bu sınavı Sinop'ta bugüne kadar gerçekleşen seçimlerin çok daha üstünde bir heyecanla, hazırlıkla gerçekleştirecek ve Sinop'ta, özellikle bu ana muhalefete artık, bugüne kadar yakaladığı imkanları vermeyeceğinize inanıyorum. Sinop'a zaten bugüne kadar ana muhalefetin belediyelerinin vermiş olduğu en ufak bir hizmet yok. Ne hizmet verilmişse bugüne kadar AK Parti iktidarı olarak bizler verdik. Bundan sonra da vermeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bunu zaten biliyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Başarırsa AK Parti başarır. Bugüne kadar nasıl bu hizmetleri başardıysak bundan sonra da yine bu hizmetleri AK Parti olarak bizler başaracağız. Hep birlikte el ele vererek ana kademe olarak, kadın kolları, gençlik kolları olarak daha çok gayret, daha çok çalışarak inşallah bu işi başaracağız."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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