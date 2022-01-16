Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köy yolundan 72'si ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 30, Eflani ve Safranbolu'da 52, Eskipazar'da 46, Ovacık'ta 40 ve Yenice'de 28 olmak üzere toplam 248 köyün yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar sonucu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan merkezde 10, Eflani ve Eskipazar'da 14, Ovacık'ta 11, Safranbolu'da 15 ve Yenice'de 8 olmak üzere 72 köy yolu ulaşıma açılmıştır. İl genelinde 176 köy yolu ulaşıma kapalıdır." ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı yolları açma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.