Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu!

5 Kamu Kurumu 85 personel alamak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu 85 personel alamak için ilana çıktı
22 Sigorta şirketinden aynı anda taşıt sigortası teklifi
22 Sigorta şirketinden aynı anda taşıt sigortası teklifi
MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atamadan rahatsız
MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atamadan rahatsız
10 ilde eğitime kar engeli
10 ilde eğitime kar engeli
Erdoğan: Meclisimizde teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum
Erdoğan: Meclisimizde teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazıyla ilgili paylaşım
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazıyla ilgili paylaşım
Covid- 19 vaka sayıları açıklandı
Covid- 19 vaka sayıları açıklandı
Arnavutluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır
Arnavutluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Aşısızlar için yeni seyahat kararı
Aşısızlar için yeni seyahat kararı
Gökçeada açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Gökçeada açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Bu görüntü çok konuşulmuştu: Kendini 'Gırgır, şamata' diyerek savundu
Bu görüntü çok konuşulmuştu: Kendini 'Gırgır, şamata' diyerek savundu
Yılın ikinci Kabine toplantısı bu hafta: Masada 3 önemli başlık var
Yılın ikinci Kabine toplantısı bu hafta: Masada 3 önemli başlık var
5 gün yüz yüze eğitim veren tüm öğretmenlere başarı belgesi
5 gün yüz yüze eğitim veren tüm öğretmenlere başarı belgesi
2,5 yıldır Fransa'da yaşayan akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
2,5 yıldır Fransa'da yaşayan akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
Biberlerin çöpten toplandığı görüntüler tepki çekmişti. O tantunici konuştu
Biberlerin çöpten toplandığı görüntüler tepki çekmişti. O tantunici konuştu
İkinci el araç satışında yeni düzenleme yolda
İkinci el araç satışında yeni düzenleme yolda
TBMM'de memur ve emekliye ek zam mesaisi devam edecek
TBMM'de memur ve emekliye ek zam mesaisi devam edecek
Geçen yıl en çok konut bu ilçelerde satıldı
Geçen yıl en çok konut bu ilçelerde satıldı
'Öğretmen Bilişim Ağı' yarıyıl tatilinde kullanıma hazır
'Öğretmen Bilişim Ağı' yarıyıl tatilinde kullanıma hazır
Vekiller arasında da vakalar arttı! Vekillerin karantina günlüğü
Vekiller arasında da vakalar arttı! Vekillerin karantina günlüğü
MEB'den başarıyı artıracak yeni model: Öğretmen odaklı eğitim
MEB'den başarıyı artıracak yeni model: Öğretmen odaklı eğitim
Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler
Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler
Yeni ittifak ve mutabakat arayışı
Yeni ittifak ve mutabakat arayışı
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Statüye göre değişen ölüm yardımı tutarları ne kadar oldu?
Statüye göre değişen ölüm yardımı tutarları ne kadar oldu?
Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!
Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Prof.Ceyhan: Vaka sayılarını tespit edemeyeceğiz!
Prof.Ceyhan: Vaka sayılarını tespit edemeyeceğiz!
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sonuç açıklaması
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sonuç açıklaması
Ana sayfaHaberler Yaşam

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu!

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Ocak 2022 07:15
Yazdır
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu!

AFAD Deprem Dairesinden alınan bilgilere göre, saat 01.16'da Muğla'nın Seydikemer ilçesi Akdeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem; Muğla, Antalya ve bazı kıyı illerde hissedildi. Depremle ilgili AFAD'tan yapılana açıklamada "Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında saat 01.16'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.

'Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'

AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, herhangi bir olumsuz ihbara ulaşılmadığı belirtilerek "Geçmiş olsun Muğla. Seydikemer ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kaydedildi

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Meteoroloji'den zirai don uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den zirai don uyarısı - Haritalı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Erzurumlu berberler İdlibli çocukları tıraş ederek sevindirdi
Erzurumlu berberler İdlibli çocukları tıraş ederek sevindirdi
Muğla'daki deve güreşi festivaline yoğun ilgi
Muğla'daki deve güreşi festivaline yoğun ilgi
Yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü için 3 saatlik mücadele
Yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü için 3 saatlik mücadele
Antalya'da iki Pitbull'un saldırdığı kadın yaralandı
Antalya'da iki Pitbull'un saldırdığı kadın yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?
Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?
Danıştay son noktayı koydu. Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanamaz
Büyükelçilik unvanı verilmesinde 'yetki tartışmasında' son noktayı AYM koydu!
Büyükelçilik unvanı verilmesinde 'yetki tartışmasında' son noktayı AYM koydu!
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanınca "büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanının Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam edeceğine" ilişkin kuralı Anayasaya uygun bularak iptal istemini reddetti.
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=paraya-ihtiyaci-olanlar-dikkat_adv1343
Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı
Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı
Danıştay Onikinci Dairesi, müstafi sayılan memur hakkında açılan soruşturmada göreve gelmediğine dair tutanakta imzası bulunan kişilerin ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle işlemi karar düzeltme aşamasında bozdu!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kaymakamlıkça verilen bir görevi yerine getirmek üzere gittiği bankada yüzüne dosya fırlatılarak 'al kararı buradan defol git' sözüne muhatap memura, hakaret suçunun oluştuğuna karar verdi.
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?
Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı
Kardeşlerim dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 22 Ocak 2022 Cumartesi akşamı ATV'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bursa'nın atıkları enerjiye dönüşüyor
Bursa'nın atıkları enerjiye dönüşüyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İnegöl Entegre Katı Atık Tesisi ile evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretimi sağlanırken, yılsonuna kadar yapılacak ilave yatırımlarla 30 bin konutun tüketimine eşdeğer enerji üretimi sağlanacak