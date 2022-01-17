Siber saldırılar 10 trilyon dolar zarar verecek

Son 15 yılda yaşanan dönüşüm ve bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi sayesinde dijital dünya kamu, özel sektör ve kişisel ölçekte hayatın önemli bir parçası haline geldi. Pandemi ile birlikte hem bireysel hem de kurumsal olarak dijital dünyada vakit geçirme oranı ise maksimuma ulaştı. Ancak dünya daha dijital hale geldikçe, siber suçlar tüm bireyler, işletmeler ve devlet kurumları için en büyük tehditlerden biri olmayı sürdürüyor.

İTİBAR KAYBINI ENGELLEMEK İÇİN

Siber saldırılara karşı durmanın bireylerin ya da şirketlerin fiziksel güvenliğini korumak kadar önemli bir hal alacağını belirten Digisecure Şirketi'nin Genel Müdürü İbrahim Saruhan, "Siber güvenlik hayatın her alanına yayılacak, her bireyin ve şirketin bir siber uzman güvenlik uzmanı olacak.İtibar kaybına da neden olan siber saldırıları engellemek veya olası bir saldırıdan en az hasarla ayrılmak temel önceliklerden biri haline gelecek" dedi.

3 YILDA KATLANACAK

Günümüzde küresel siber suçların 6-7 trilyon dolar civarında zarar verdiğini belirten Saruhan, 3 yılda bu oranın 10 trilyon doların üstüne çıkmasının beklendiğini açıkladı. Saruhan, "Ağırlıklı olarak bilgisayar virüsleri, truva atları, solucanlar ve kötü amaçlı yazılımlar ile bireyler ve şirketler zarar görüyor. Bu zarar küresel ölçekte 6-7 trilyon dolar civarına ulaşmış durumda. Önümüzdeki 3 yılda bu zararın 10 trilyon dolara ulaşmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı