Kepçenin önünü kesen çocuklara, başkandan kayak merkezine götürme sözü

'Otomobil satışları noter yerine e-Devlet üzerinden yapılsın'
'Otomobil satışları noter yerine e-Devlet üzerinden yapılsın'
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Fatura yardımıyla ilgili sekiz soru sekiz cevap
Fatura yardımıyla ilgili sekiz soru sekiz cevap
Hamile hemşireye saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi
Hamile hemşireye saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi
Dönemin son ders zili cuma günü çalacak
Dönemin son ders zili cuma günü çalacak
EPDK duyurdu: İşte elektrikte kademeli fiyat tarifesi
EPDK duyurdu: İşte elektrikte kademeli fiyat tarifesi
İçişleri Bakanlığı'ndan telefon dolandırıcılarına karşı uyarı
İçişleri Bakanlığı'ndan telefon dolandırıcılarına karşı uyarı
Merkez Bankası uygulamayı erteledi! Kur korumalı hesaplar için yeni karar
Merkez Bankası uygulamayı erteledi! Kur korumalı hesaplar için yeni karar
Kolay yoldan para kazanmak isteyen genci 70 bin lira dolandırdılar
Kolay yoldan para kazanmak isteyen genci 70 bin lira dolandırdılar
Nişana katılan 91 kişi yemekten zehirlendi
Nişana katılan 91 kişi yemekten zehirlendi
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Ak Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu: EYT'lilere 2022'de müjde verilecek
Ak Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu: EYT'lilere 2022'de müjde verilecek
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak?
AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak?
AÖF sınav sonuçları açıklandı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Asgari ücretli 'memurdan' daha yüksek emekli maaşı alacak!
Asgari ücretli 'memurdan' daha yüksek emekli maaşı alacak!
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi
İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi
Yargı dizisinde KPSS mülakatına gönderme
Yargı dizisinde KPSS mülakatına gönderme
Kiralar çıldırttı, ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
Kiralar çıldırttı, ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde 3 önemli başlık var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde 3 önemli başlık var
Polis, öğretmen ve din görevlisinin maaşı 1.150 TL artacak
Polis, öğretmen ve din görevlisinin maaşı 1.150 TL artacak
5 Kamu Kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atamadan rahatsız
MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atamadan rahatsız
11 ilde eğitime kar engeli
11 ilde eğitime kar engeli
Denizli'de bir seyyar satıcı, iki doktoru rehin alıp tehdit etti
Denizli'de bir seyyar satıcı, iki doktoru rehin alıp tehdit etti
Erdoğan: Meclisimizde teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum
Erdoğan: Meclisimizde teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazıyla ilgili paylaşım
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazıyla ilgili paylaşım
Covid- 19 vaka sayıları açıklandı
Covid- 19 vaka sayıları açıklandı
Arnavutluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır
Arnavutluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kepçenin önünü kesen çocuklara, başkandan kayak merkezine götürme sözü

Kastamonu'da kepçe operatörünün önünü keserek kızakla kaydıkları alanı temizlememesi için dil döken çocukların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyadaki görüntüleriyle büyük ilgi toplayan çocukları ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kayak merkezine götürme sözü verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 17:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrasında, kar temizleme çalışması yapan iş makinesi operatörünü durdurarak kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesi için dil döken çocuklar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. O anları cep telefonu ile kaydeden iş makinesi operatörünün çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İş makinesi operatörü ise çocukların isteğini kırmayarak kızakla kaydıkları sokağı temizlemedi. Görüntülerin sosyal medyada büyük ilgi görmesi sonrasında, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, o anları kaydeden kepçe operatörü Ümit Yıldız ve Başkan Yardımcıları Hamdi Öz ve Resul Köprülü ile birlikte sosyal medyada gündem olan çocukları ziyaret etti. Başkan Vidinlioğlu, çeşitli hediyeler dağıttığı çocukların kızakla kayma neşesine ortak oldu. Çocukların kızakla kaydığı sokağın temizlenmeyeceği sözünü veren Başkan Vidinlioğlu, çocukları yarıyıl tatilinde Ilgaz Dağına kayak yapmaya götüreceğini söyledi. Verilen söz karşısında büyük sevinç yaşayan çocuklar ise Başkan Vidinlioğlu'na teşekkür etti.

"Yapılan çekim çok ciddi bir beğeni aldı"

Görüntülerin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Vidinlioğlu, "Dün yollarda kar temizliği yaparken çok da güzel bir şeye tanıklık ettik. Buraya yolu açmak için gelen belediye ekiplerimiz, karda kayan çocuklarla karşılaşınca onlar tatlı dilleriyle, 'burayı açmasanız olmaz mı, burada kayıyoruz biz' de dediler. Bunun üzerine o kadar güzel bir tablo oluştu ki tabii ki belediye çalışanlarımız da isteklerini geri çevirmedi. Bu arada yapılan çekim de çok ciddi bir beğeni aldı. Tabi ki bizler de çok mutlu olduk. Çünkü hep söylediğimiz çocukların yüzünün gülmesi, onların mutlu olması ve defaten değişik yerler de dile getiriyorum. Çocuklarımız hayatla barışık olmalılar. Birlikte oyun oynamalılar. Dayanışmayı, paylaşmayı sokakta öğrenecekler. Değişik platformlardan devletin diğer kademelerinden de bu yönde bir sürü çağrı geldi. Özellikle cep telefonu alışkanlığı, bilgisayar oyunlarının ciddi bir çocuklarda tiryakilik yapması, o an için belki iyi ama paylaşma noktasında çok büyük eksiklikleri de yerine getiriyor. Üzerleri kirlenmeden eve giren çocuklarımız var. Yan yanayken çocukların ellerinde bile telefonla ya da bilgisayarla oynadığını görüyoruz. Çocuklar hayatın içerisinde olsunlar, sokakta olsunlar çocukluklarını yaşasınlar. Onun için ben çalışanımıza da teşekkür ediyorum, çocuklara böyle bir pozitif ayrımcılık yaptığı için. Sonuçta burası başka taraflardan da ulaşılabilecek bir yol" dedi.

"Ilgaz Dağına kayak yapmaya götüreceğiz"

Yarıyıl tatilinde bölgede kızakla kayan çocukları Ilgaz Dağına kayak yapmaya götüreceklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "İnşallah çocuklarımızı karne tatilinde bu mahalledeki çocuklarımızı, taşıyabilirsek diğer çocuklarımızı da Ilgaz Dağına kayak yapmaya götüreceğiz. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek lazım. Onlar için ne yapsak az" diye konuştu.

"Kaydığımız yeri kazımadığı için kepçeci abiye teşekkür ediyoruz"

Kepçe operatöründen yolun temizlenmemesini isteyen Arda İsa, "Biz buradan kayıyorduk, baya da kar yağıyordu. Kepçeci abi gelmişti burasını kazımak istiyordu. Bizde kepçeci abiye lütfen abi burasını kazıma dedik. O da bizi kırmayıp burasını kazımadı. Bizde çok mutlu olduk, halende burada kayıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim için de güzel bir anı oldu"

Kızakla kayan çocuklardan Buse Maden ise, "Dün biz burada kayıyorduk. Kepçeci abi geldi, burayı kürümesi gerektiğini söyledi ama biz kepçeci abinden rica ettik kazımasın diye, o da sağ olsun hoşgörü ile karşıladı. Kürümediler, sonrasında da bizler burada kaymaya devam ettik. Tüm arkadaşlarımla birlikte halen kayıyoruz ve güzel vakit geçiriyoruz. Bizim için de güzel bir anı oldu" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Diyanet: Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır
Diyanet: Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır
Rekor sayıları gören İstanbul'da pik seviye yakın mı?
Rekor sayıları gören İstanbul'da pik seviye yakın mı?
Ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile taşındı
Ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile taşındı
Fatura yardımıyla ilgili sekiz soru sekiz cevap
Fatura yardımıyla ilgili sekiz soru sekiz cevap
Günde 5 saat mobil uygulamalara ayrılıyor
Günde 5 saat mobil uygulamalara ayrılıyor
Hamsi uzun zaman sonra tezgahlarda yerini aldı: Kilosu 50 lira
Hamsi uzun zaman sonra tezgahlarda yerini aldı: Kilosu 50 lira

Bu Habere Tepkiniz

Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir

Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir

Daha önceki yazılarımızda öğretmen alımında yaşanan sorunlara nasıl bir çözüm getirilmesi gerektiğini detaylarıyla açıklamaya çalışmıştık. Ancak muhalefetin sınavda yaşananları gündeme taşıması acilen bu konunun çözüme kavuşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı

Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı

Danıştay Başkanlığı 1965 yılından bugüne kadar vermiş olduğu tüm içtihadı birleştirme kararlarını web sitesinden yayımladı
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!

Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=179-dan-baslayan-faizle-ihtiyac-kredisi_adv1344
AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek

AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek

Anayasa Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde deniz üsteğmen olarak görev yapmakta iken tutuklanan üsteğmenin, tutukluluk süresince maaştan yapılan kesintilere faiz ödenmemesini hak ihlali saydı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay: Memuriyetten çıkarmada kanaat esas alınamaz

Danıştay: Memuriyetten çıkarmada kanaat esas alınamaz

Danıştay 12. Dairesi, duyuma dayalı ifadeler dikkate alınarak meslekten atılan vaize ilişkin olarak davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?

Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?

Danıştay son noktayı koydu. Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanamaz
Büyükelçilik unvanı verilmesinde 'yetki tartışmasında' son noktayı AYM koydu!

Büyükelçilik unvanı verilmesinde 'yetki tartışmasında' son noktayı AYM koydu!

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanınca "büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanının Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam edeceğine" ilişkin kuralı Anayasaya uygun bularak iptal istemini reddetti.
Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Danıştay Onikinci Dairesi, müstafi sayılan memur hakkında açılan soruşturmada göreve gelmediğine dair tutanakta imzası bulunan kişilerin ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle işlemi karar düzeltme aşamasında bozdu!
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kaymakamlıkça verilen bir görevi yerine getirmek üzere gittiği bankada yüzüne dosya fırlatılarak 'al kararı buradan defol git' sözüne muhatap memura, hakaret suçunun oluştuğuna karar verdi.
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapan' hemşire tutuklandı

Aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapan' hemşire tutuklandı

İtalyan polisi, ülkedeki barlara ve restoranlara girebilmek ve toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri için aşı karşıtlarına aşı yapıyormuş gibi yaparak 'Kovid sertifikası' veren bir hemşireyi tutukladı.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz

Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bugüne kadar 2084 bağımlı ile 13 bin 706 görüşme ve bağımlı yakınları ile 9 bin bireysel görüşme gerçekleştirdi.