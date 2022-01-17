Dolar haftanın ilk gününü düşüşle kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 17:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,5300
|13,5320
|13,4300
|13,4320
|Avro
|15,4800
|15,4820
|15,3200
|15,3220
|Sterlin
|18,6000
|18,6020
|18,3600
|18,3620
|İsviçre Frangı
|14,8950
|14,8970
|14,7100
|14,7120
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5020
|13,5620
|13,4020
|13,4620
|Avro
|15,4420
|15,5120
|15,2820
|15,3520
|Sterlin
|18,5020
|18,7020
|18,2620
|18,4620