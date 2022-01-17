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Ankara'da hiç deşifre olmayan 5 bin FETÖ'cü tespit edilmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari üyelerinin sürekli itirafçılara saldırmasındaki gerekçe rakamlarla ortaya konuldu. FETÖ'yle mücadelenin aralıksız sürdüğü ve Türkiye'de en çok FETÖ operasyonunu yapıldığı Ankara'da 2021 yılında gözaltına alınan 4 bin 724 örgüt üyesinden bin 244'ü itirafçı oldu. İtirafçılar 5 bini hiç deşifre olmayan tam 19 bin 856 kişiyi deşifre etti. 2014'ten bu yana yapılan operasyonlarda itirafçı oranı ilk kez yüzde 26.3 oranına ulaştı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 17 Ocak 2022 09:47
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Ankara'da hiç deşifre olmayan 5 bin FETÖ'cü tespit edilmiş

Ankara'da 15 Temmuz sonrasında devletin kılcal damarlarına sızan Fetullahçı Terör örgütüne yönelik çetin mücadele devam ediyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, KOM ve Siber Daire Başkanlıklarıyla işbirliği içerisinde devlet kurumlarında yuvalanan örgüt üyelerine yönelik 2021 yılında 121 farklı FETÖ operasyonuna imza attı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yapılan operasyonlarda devlet kadrolarında yapılanan bir kısmı halen aktif görevde olan 4 bin 724 FETÖ üyesi gözaltına alındı.

İLK KEZ BU ORANA ULAŞTI

SABAH, FETÖ'yle mücadelenin aralıksız sürdüğü başkentte 2014 yılından 2021 yılını da kapsayan FETÖ ile mücadele raporuna ulaştı. Fetullahçı Terör Örgütü yöneticilerini ve firarilerin hazımsızlığının operasyonlardaki etkin pişman sayısı olduğu ortaya çıktı. Özellikle 2021 yılında gözaltına alınan 4 bin 724 kişiden, bin 244'ü etkin pişmanlık yasasından faydalandı. Gözaltı sayısına göre itirafçı olan örgüt üyesinin oranı yüzde 26.3 oldu. Örgüt yöneticilerini ve firarilerin rahatsızlığının itirafçı sayısındaki artış olduğu görüldü. Öyle ki 17-25 Aralık 2013 kumpası sonrasında başlayan FETÖ ile mücadele verilere göre gözaltı sayısına göre en çok itirafçı oranına 2021 yılında ulaşıldı. 2015 yılında gözaltı sayısına göre itirafçı oranı yüzde 1, 2016'da yüzde 2.4, 2017'de yüzde 8.9, 2018'de yüzde 15.7, 2019'da yüzde 20.4, 2020'de yüzde 20.8'di. Bu yıl itirafçı sayısının yüzde 26'yı aşması örgütte panik havası yarattı.

İTİRAFÇILARI HEDEF GÖSTERİYORLAR

Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik uzman ekibin görev aldığı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin yaptığı operasyonlarda etkin pişman sayısının artması firari örgüt üyelerini neredeyse çıldırttı, "Etkin Pişmanlık"tan yararlananlar, firariler tarafından soysal medyadan linç kampanyasına tutuldu. Amerika'da yaşayan firari FETÖ mensubu Emrullah Uslu, Almanya'ya yerleşmiş bir itirafçı için "Belgesini teyit ettim. Almanya Köln civarında yaşayan Van'da matematik öğretmenliği yapmış bu kişi itirafçıdır. Çevresindeki kimseye de bunu ifade etmemiş, cemaat içinde de aktif olarak çalışıyor bilgisine ulaştım. İşkence ile filan itirafçı olmamış, gönüllü gidip yakmış insanları" ifadelerini kullandı.

DEŞİFRE OLMAMIŞ 5 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Teşkilatı, Adalet Bakanlığı, Mülki İdare yapılanması ve diğer bakanlıklardaki yapılanmalarına yönelik yapılan bu operasyonlarda, itirafçı olan bin 244 kişi, 19 bin 856 örgüt üyesi hakkında ifade verdi. Kendileriyle ilgilenen mahrem abileri isimleriyle deşifre eden örgüt üyeleri bugüne kadar gizlenen hiç deşifre olmamış 5 bin ismi de ortaya çıkardı.

BÜTÜN BAĞLARINI İTİRAF ETTİLER

İtirafçılar, düzenli sohbet adı altında gizli örgüt toplantıları düzenleyen, askerlerin maaşlarından himmet toplayan, orduya eleman sızdıran, Türkiye genelindeki mahrem ünitede genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü olarak görev yapan örgüt yöneticilerini fotoğrafları ve kod adlarıyla deşifre etti. Birçok mahrem abinin sivilde farklı meslek gruplarında çalışırken aynı zamanda da mahrem yapıda kamu görevine sızdırılan örgüt üyelerine mahrem abilik yaptığı belirlendi.

Halit Turan

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